"Fontanelli dell'acqua fuori servizio a Chiesina Uzzanese"

Il gruppo consiliare di minoranza, Chiesina e le sue frazioni, interviene per segnalare quello che ritiene, se non un disservizio, almeno un punto su cui l’amministrazione non è trasparente nei confronti dei cittadini. "A Chiesina Uzzanese sono tre i fontanelli che, a pagamento, dovrebbero erogare acqua liscia o gassata - afferma il gruppo di opposizione - Dovrebbero, perché da giorni sono tutti fuori servizio. Non stiamo parlando del fontanello di Acque spa, che funziona regolarmente, ma di quelli di Chiesanuova, Molin Nuovo e della zona residenziale di via Falcone-Borsellino". Gli impianti sono a gestione privata. "A ora - prosegue il gruppo consiliare - nessuna comunicazione dal Comune, che dovrebbe avere attiva una convenzione con il gestore privato. Abbiamo chiesto informazioni, per ora non ci è stato detto quando sarà riattivato il servizio. Appena possibile informeremo la cittadinanza, almeno noi". La convenzione fra società e amministrazione comunale non è più in essere. "Alcuni mesi fa, all’inizio dell’anno - spiega il sindaco Fabio Berti - abbiamo interpellato l’azienda. La convenzione in essere era scaduta. Come amministrazione, abbiamo chiesto, fra le altre cose, di realizzare delle nuove tessere magnetiche da distribuire ai cittadini, per facilitare l’accesso all’acqua. Non abbiamo ottenuto risposte. Per ora, quindi, non ci sono i presupposti per rinnovarla, non avendo la società ottemperato a quelle che erano le nostre richieste. Abbiamo ritenuto opportuno chiudere il servizio".

Emanuele Cutsodontis