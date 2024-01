Fondazione Chops. La presidente illustra gli obiettivi

Una lodevole iniziativa che poggia sulle spalle e sul cuore di mamme pronte a lottare per i propri bambini affetti da malattie rare. La Fondazione Chops ha finanziato con 70mila euro raccolti dalle campagne di sensibilizzazione un lavoro di screening farmaceutico con la Unravel Biosciences di Boston. Reina Raffo, mamma di Luce, di Ponte Buggianese, è la vicepresidente. E Manuela Mallamaci (nella foto), mamma di Mario, di Reggio, guida l’associazione.

"Lo screening che intendiamo avviare sarà utile per individuare un farmaco potenzialmente in grado di alleviare uno o più sintomi che caratterizzano la Chops – spiega Mallamaci –; ci affidiamo a Unravel che utilizza un approccio estremamente all’avanguardia, potenzialmente caratterizzato da un impatto clinico rapido ed efficace. Verranno raccolti e combinati i dati derivanti dai pazienti Chops, sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale. Trattandosi di malattie rare, la ricerca non può contare su finanziamenti istituzionali ma deve fare appello alla buona volontà e alla solidarietà della comunità – prosegue la presidente, mamma del piccolo Mario affetto dalla sindrome – l’impegno assunto da noi familiari è una goccia capace di diventare mare soltanto se in questa sfida accanto a noi ci sarà la comunità a sostenerci".

La Fondazione Chops è la prima e unica organizzazione no profit nel mondo che si occupa di ricercare una cura per la sindrome Chops, una malattia genetica ultra rara (appena 33 casi documentati nel mondo) e multi-organo.