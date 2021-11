Montecatini, 18 novembre 2021 - Si è presentato davanti alla boutique di Gucci in orario di chiusura, nel primo pomeriggio, e ha cominciato a prendere a calci la porta a vetri distruggendola. Momenti di follia e paura a Montecatini, dove un uomo di giovane età ha distrutto l'ingresso del punto vendita del noto brand.

Un atto senza un motivo vero: non sembrava lì per rubare ma per distruggere la vetrina. Ha iniziato a spingerla, cercando addirittura di entrare.

Alcuni negozianti lo hanno fatto desistere dal suo proposito mentre altri passanti chiamavano i numeri di emergenza. E' intervenuta la polizia, che ha arrestato il giovane, che dopo aver distrutto la vetrina alla vista degli agenti non ha opposto resistenza ma si è gettato a terra. Sembrava in evidente stato confusionale. L'uomo è stato portato in questura per gli accertamenti di rito.