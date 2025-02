Folla per Boldi. Risate e ricordi al Tettuccio

Ha animato lo stabilimento Tettuccio con la sua vulcanica presenza sabato pomeriggio Massimo Boldi, attore, regista e comico per più di vent’anni al cinema ha fatto coppia con l’attore romano Christian De Sica, con cui ha recitato facendo divertire gli spettatori con gag esilaranti. Si è trattato del primo appuntamento dell’ottava edizione di Acqua in bocca ma non troppo. La cornice è il Salone Portoghesi dello stabilimento termale Tettuccio.

Nella sua carriera televisiva ha vinto ben 11 Telegatti. "Un inizio fatto d’arte e comicità grazie a KristiPo e a Massimo Boldi – commenta Simona Peselli, direttore editoriale della rassegna culturale – abbiamo preparato per questa stagione ben 40 appuntamenti con ospiti interessanti e argomenti anche inediti".