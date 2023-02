Fiorentina, il raduno potrebbe essere in città

La Fiorentina potrebbe scegliere la nostra città per il ritiro estivo. La notizia, a sorpresa, è cominciata a circolare ieri mattina, quando i cronisti hanno raccolto lo sfogo di un arrabbiatissimo presidente Commisso. La contrarietà era arrivata daklla quasi certezza che il Viola Park che si sta costruendo a Bagno a Ripoli per l’estate non sarà pronto. La società viola infatti aveva rinunciato a Moena per far disputare il ritiro precampionato nel neonato impianto voluto dal presidente Commisso. Adesso però questa idea deve essere accantonata. I lavori infatti stanno andando più alle lunghe rispetto a quanto era stato previsto in precedenza. E come prima ipotesi è spuntata proprio quella di Montecatini, dove la Fiorentina già in passato si era ritrovata per alcuni giorni di raduni. Tutti rocrderanno l’amichevole dei viola disputata al "Mariotti" con le tribune gremite. Insomma tra la società viola e Montecatini c’è già un legame e questo potrebbe giocare a favore della nostra città. Avere la squadra per l’intero ritiro potrebbe rappresentare un’ottima promozione e anche dare dei buoni frutti in chiave turistica.

Ma la città termale non è sola. L’altra ipotesi in ballottaggio è quella di Abbadia Sam Salvatore sul Monte Amiata. A favore della località sense gioca il fatto dell’altura. A favore di Montecatini invece la ricettività alberghiera e la vicinanza con Firenze. I prossimi giorni saranno decisivi per uan decisione definitiva.