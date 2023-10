Finti documenti e atti di matrimonio. Patteggiano fino a 4 anni di carcere

Hanno patteggiato pene fino a 4 anni e mezzo di reclusione e fino a 50mila euro di multa. Per nove degli undici imputati nell’inchiesta "Sposami" la vicenda giudiziaria si è chiusa ieri mattina, mentre altri due affronteranno il processo ordinario che si aprirà il 24 febbraio prossimo. A tutti era contestato, a vario titolo, il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’organizzazione era stata scoperta attraverso una complessa indagine condotta dagli uomini della Squadra Mobile, sotto la direzione del sostituto procuratore Giuseppe Grieco. Due le modalità con cui la rete operava: finti matrimoni combinati per ottenere i permessi di soggiorno e la falsificazione dei documenti di identità, ceduti da cittadini compiacenti dietro compenso, e poi denunciati come smarriti. Le indagini, lo ricordiamo, sono partite nel 2021, e sono state condotte tramite intercettazioni, pedinamenti e analisi degli spostamenti alla frontiera. Secondo quanto emerso, i vertici dell’organizzazione si facevano dare i documenti d’identità dai complici e dietro compenso per poi rivenderli a cittadini stranieri, per garantire loro l’ingresso illegale in Francia e nel territorio britannico, sostituendosi ai titolari, e così per prenotare i biglietti della nave o dell’aereo e per garantire il passaggio alla frontiera a seguito dei controlli d’identità. Una volta ceduti i documenti ai clienti stranieri, i complici dell’organizzazione procedevano poi con la denuncia di smarrimento. Se l’operazione andava in porto, i capi dell’organizzazione incassavano fino a 3mila euro per ogni singola pratica.

Ieri mattina, sono stati ascoltati alcuni degli imputati e, al termine della camera di consiglio, il giudice per le udienze preliminari Patrizia Martucci ha letto la sentenza. Silvia Palmidessi, 49 anni, di Montecatini, ritenuta al vertice della organizzazione, e difesa dall’avvocato Cristina Gradi, ha patteggiato una condanna a 4 anni e 6 mesi, e una multa di 15.670 euro. Dieci mesi e venti giorni per Giuseppe Di Giovanni, 44 anni, residente a Montecatini, difeso dall’avvocato Marco Ghilardi, oltre a una multa di 16.600 euro. Quattro anni e sei mesi per Antonio D’Uva, 45 anni, di Lucca. Un anno (pena sospesa) e 50mila euro di multa per Dritan Maci, 59 anni, albanese residente a Firenze, mentre è stato assolto, per non aver commesso il fatto, Kevin Maci, 22 anni, difeso dall’avvocato Gabriella Chiara. Un anno e un mese (pena sospesa) per Tanja Meloni, 38 anni, di Capannori, difesa dall’avvocato Pierpaolo Santini. E ancora, 7 mesi e 23 giorni (pena sospesa) e oltre 23mila euro di multa per Andrea Normanno, 24 anni, di Pescia, difeso dagli avvocati Tommaso Porcu Guidi e Ilaria Signori. E dieci mesi (pena sospesa) per Vincenzo Rosati, 40 anni, di Lucca, oltre a 16mila euro di multa, e un anno di reclusione e 50mila euro di multa per Valentina Ruotolo di Lucca, difesa dall’avvocato Cristina Fanucci.

Infine, affronteranno il processo con rito ordinario: Iuliana Petronela Onofrei, 37 anni, rumena, difesa dall’avvocato Giuseppe Castelli, e Mounia El Aqil, 43 anni, marocchina, difesa dall’avvocato Federica Zollo. La prima udienza è fissata per il 24 febbraio.

