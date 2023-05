Finestrini fatti a pezzi, vandali scatenati in centro. La rabbia dei residenti

Montecatini Terme, 3 maggio 2023 – Primo maggio tra vandalismi e furti. Il giorno di festa dedicato al lavoro è stato caratterizzato da episodi di degrado e di rischi per la sicurezza. Alcune automobili parcheggiate lungo via delle Saline, proprio dietro al municipio nel cuore della città, sono state danneggiate durante la notte, forse da un gruppo di balordi, che ha sfondato i vetri dei mezzi in sosta. Un danno rilevante, perché le polizze assicurative, se non viene pagata una non lieve maggiorazione del premio, non coprono certo questo danno da atto vandalico. Sostituire i vetri delle automobili non è certo una spesa da poco, soprattutto in un momento in cui l’economia non sta certo volando. I vandali notturni, scontenti per i "pochi" mezzi danneggiati, hanno poi deciso di spostarsi in via Giannini, dove hanno fatto ancora scempio di finestrini.

Ieri mattina i proprietari dei mezzi danneggiati hanno scoperto le condizioni in cui si trovavano i loro veicoli. Pieni di rabbia hanno iniziato a inveire contro i misteriosi autori dei danneggiamenti sui social network.

E non è finita qui. Nel pomeriggio del primo maggio, approfittando dell’assenza dei residenti, i ladri hanno preso d’assalto senza troppi complimenti un’abitazione in via Amendola. La porta di ingresso è stata sfondata a calci. Poi i malviventi hanno messo a soqquadro ogni angolo della casa, sperando di trovare qualcosa di effettivo valore. Dietro di loro hanno lasciato un vero e proprio terremoto. Purtroppo questi episodi sono avvenuti in un momento in cui la città turistica starebbe ricominciando a ingranare in termini di presenze, seppur alle prese con il concordato delle Terme.

Pochi giorni fa la folle corsa di un automobilista lungo corso Matteotti ha lasciato sconvolti i passanti. l conducente continuava nella sua guida spericolata, incurante dei rischi che avrebbe potuto correre lui per primo. A un certo punto nel cuore della notte è andato a tamponare un’automobile in sosta: alcuni veicoli, di conseguenza, si sono mossi all’improvviso. A farne le spese è stata una donna di 39 anni rimasta ferita, anche se in maniera non grave. Il conducente del veicolo è andato a finire contro la centralina della telecamera della zona a traffico limitato che si trova tra corso Matteotti e via Toti. Non appena è sceso dalla macchina, alcuni giovani presenti hanno iniziato ad attaccarlo. La discussione è ben presto sfociata in un parapiglia. A calmare la situazione ci hanno pensato gli agenti del commissariato di Montecatini. La volante della polizia di Stato è giunta in poco tempo sul posto, calmando gli animi. Gli operatori hanno svolto anche tutti gli accertamenti necessari per la ricostruzione dell’incidente.