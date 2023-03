Tutto pronto per la finalissima del Premio Schumann in programma stasera al Teatro Comunale e organizzato dall’associazione Cultura e Musica Rospigliosi in collaborazione con il Comune con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

La rassegna ha registrato un record di iscrizioni, confermandosi eccellenza regionale e nazionale sempre più inserita tra i concorsi musicali di rilevanza internazionale. Anche quest’anno il concorso pianistico Premio Schumann si fregia della presenza e dell’accompagnamento dell’Orchestra Città di Grosseto diretta da Gabriela Diaz Alatriste. Ieri si sono esibiti in 14 semifinalisti. I tre finalisti suoneranno stasera alle 20.45 al Comunale. Una giuria internazionale è impegnata nella selezione dei partecipanti: Pietro De Maria (presidente) concertista, docente al Mozarteum di Salisburgo; Gabriela Díaz-Alatriste direttore dell’Orchestra Filarmonica Mexiquense; Robert Lehrbaumer pianista, direttore d’orchestra, organista, docente e capo del dipartimento strumenti a tastiera del Conservatorio di Vienna "Friedrich Gulda"; István Székely concertista, docente al conservatorio superiore Katarina Gusta di Madrid; Ivana Marija Vidovic concertista, già docente al Conservatorio Luka Sorkocevic a Dubrovnik.

"Ringraziamo tutti i partecipanti e le loro famiglie – afferma Luca Torrigiani – gli spettatori, gli sponsor principali e la famiglia Romanelli per la generosa offerta di borse di studio ai giovani partecipanti per ricordare Silvia e tutti gli altri sponsor che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione".

Giovanna La Porta