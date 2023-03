Fidapa Italy a congresso Attesi 700 partecipanti da stamani a domenica

La Federazione italiana donne, arti, professioni e affari (Fidapa) invade per tre giorni Montecatini a partire da oggi fino a domenica, con circa 700 persone, tra socie delle sezioni e accompagnatori. Il tema scelto per l’assise è "Il ruolo della donna nel panorama dell’Unione Europea". Il cuore dei lavori è previsto domattina, a partire dalle 9, nelle sale del Grand Hotel Vittoria. Il tema è "Il ruolo della donna nel panorama dell’Unione Europea".

Fiammetta Perrone, presidente di Fidapa Italia, è molto soddisfatta per la scelta di Montecatini come sede dell’assise. "In Italia – sottolinea – abbiamo 310 sezioni, raggruppate in sette distretti, con circa 10.500 socie. Le nostre assemblee puntano a valorizzare nel miglior modo possibile le realtà che ci ospitano, un lavoro impegnativo che le donne sanno ben affrontare. Ringrazio Anna Maria Turchetti, presidente del Distretto Centro e la sezione di Montecatini guidata da Angela Marraccini. Durante il congresso parleremo delle direttive europee nell’ambito della parità di genere, della disparità salariale e della violenza. Le relazioni di sabato saranno presentate da Maria Bottarelli Tranquilli-Reali, presidente di Lef Italia, la lobby europea delle donne, dall’onorevole Beatrice Covassi, europarlamentare componente della commissione industria, ricerca ed energia, e Abu Wiks, coordinatrice europea della nostra federazione".

Il congresso Fidapa già a partire da oggi sarà un’ottima occasione di promozione di Montecatini e della Valdinievole: alle 16 è prevista un’escursione guidata a Pescia, Collodi e Montecarlo, con cena in un agriturismo. In alternativa, i partecipanti potranno visitare Lucca e le sue antiche mura, andando poi a cenare nell’ agriturismo di Montecarlo. Entrambi i gruppi saranno accompagnati da guide esperte. Domenica è prevista una visita a piedi, partendo da piazza del Popolo, per conoscere gli edifici più belli di Montecatini. A fare da guida ci saranno gli studenti del liceo scientifico Coluccio Salutati, che hanno partecipato al progetto promosso dall’assessore all’istruzione Federica Rastelli.

"L’iniziativa con i ragazzi nasce tre anni fa – ricorda – ma è rimasta bloccata a causa della pandemia. Sono onorata e felice di ospitare questo congresso nella nostra città e sottolineo l’importanza di far conoscere e amare le bellezze di Montecatini ai nostri figli". Erika Birindelli, presidente precedente della sezione locale di Fidapa, ha realizzato con l’associazione "I tesori della Valdinievole", una guida turistica sulle bellezze della nostra realtà. La presidente Marraccini intende riprendere e sviluppare nel miglior modo possibile questa iniziativa.

Daniele Bernardini