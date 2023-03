"Feste dello sport ed entusiasmo" Le strategie di Stefano Riccomi esaltano il ruolo trainante del Coni

Entusiasmo e festa: sono le paroline magiche di Stefano Riccomi, nuovo delegato provinciale del Coni pistoiese. In questo pesciatino classe 1962, professione vivaista, sono riposte molte speranze. Ha un passato da calciatore dilettante (difensore del Pescia in Seconda categoria), poi allenatore delle giovanili del Pescia e degli Juniores della Polisportiva Uzzanese, due stagioni da direttore sportivo a Uzzano e tecnico della rappresentativa allievi. Ma Riccomi è conosciuto soprattutto per la carriera dirigenziale in Figc. Nel suo curriculum un mandato da vicepresidente e due da presidente del Comitato di Pistoia, un paio di mandati da consigliere regionale con delega alle rappresentative allievi e giovanissimi, cariche che mantiene perché compatibili con il nuovo ruolo.

Com’è nata la candidatura?

"Sono stato contattato dal presidente regionale del Coni Simone Cardullo, che già conoscevo e mi ha chiesto di dargli una mano nei due anni del mandato. Mi sono detto disponibile".

Dopo la riforma, qualcuno considera il ruolo di delegato provinciale più una bega che un’opportunità.

"Per me è stata un’opportunità, anche se toglie qualcosa al mio lavoro quotidiano. Ho pensato che i treni passano una sola volta nella vita. Nonostante Sport e Salute abbia tolto qualcosa, il Coni resta il Coni. Lo stesso Cardullo mi conferma che c’è entusiasmo nel post-pandemia".

Dove vorrebbe incidere maggiormente?

"Voglio riportare l’entusiasmo di una volta, organizzare le feste dello sport nelle piazze di tutti i comuni pistoiesi. Voglio rappresentare lo sport in generale, far sì che il Coni provinciale diventi un veicolo informativo dei bandi dello sport, di tutti i benefici che ci sono. Nominerò 5 fiduciari: per Pistoia Centro, la Valdinievole, la Piana pistoiese e i nuovi Montagna Pistoiese e Montalbano".

Ha l’ambizione di crescere ancora all’interno del Coni?

"Intanto mi faccia iniziare. Ho mantenuto gli incarichi del calcio, ma voglio avere occhi per tutti".

La Valdinievole in che cosa si può migliorare?

"Pistoia è indietro rispetto alle altre province toscane a livello di impiantistica. Anche la Valdinievole deve crescere: a parte Monsummano, Borgo a Buggiano e Ponte Buggianese, è indietro. Contatterò i Comuni".

Gianluca Barni