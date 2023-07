Festa per i 118 anni di Montecatini Terme, ricordo di Sirio Maccioni e tributo a Giancarlo Bigazzi

Compleanno della città all’insegna di Sirio Maccioni e della musica: 118 candeline spente sul palco del Tettuccio, di fronte a una platea numerosa e attenta. Partner di Simona Peselli nella conduzione della serata il sindaco Luca Baroncini. Special guest l’alberghiero Martini, che di recente ha celebrato proprio al Tettuccio la chiusura dell’anno scolastico e ha salutato sette colleghi prossimi alla pensione.

La festa è stata l’occasione per la consegna dell’Airone d’Oro in memoria di Sirio Maccioni, passato alla storia come primo e più noto ristoratore di New York e degli Stati Uniti. Il suo Le Cirque è stato tappa obbligata per tutti gli italiani che si ritrovavano in America, per critici gastronomici, attori, politici, magnati e cantanti famosi. La moglie Egidiana ha ritirato il premio insieme alla nipote Stella, figlia di Mauro. Il riconoscimento è arrivato proprio perché Maccioni ha portato in alto il nome di Montecatini. Sirio aveva frequentato la scuola alberghiera a Montecatini: lo raccontava con piacere e orgoglio. Il preside Riccardo Monti, s ul palcoscenico con alcune studentesse in divisa a rappresentare la scuola, è stato invitato per un ricordo legato a Sirio Maccioni e alla scuola. Monti ha donato alla moglie di Sirio e al sindacoi una preziosa edizione sulla storia della scuola alberghiera.

A lasciare un emozionato ricordo di Sirio anche gli albergatori Eugenio Pancioli e Stefano Pucci. Pancioli si è commosso e ha parlato della generosità di Maccioni. Pucci ha spiegato con alcuni aneddoti che Maccioni, grande amico di suo padre Ricciardo scomparso da pochi anni, era davvero innamorato di Montecatini e orgoglioso delle proprie origini. E’ stata poi consegnata una targa di ringraziamento a Gianna Albini Bigazzi, moglie del celebre autore musicale Giancarlo Bigazzi. Grazie al cantautore Franco Fasano, a Francesca Alotta, a Cecille, al chitarrista Mauro Vero e al coro Melograno la serata si è chiusa con una carrellata di cover.

Giovanna La Porta