Festa della Liberazione, cerimonia in viale Verdi

Anche quest’anno si è svolta la tradizionale cerimonia al monumento ai Caduti di viale Verdi per la festa della Liberazione. Il sindaco Luca Baroncini, accompagnato dal comandante della polizia municipale Domenico Gatto e da Michelangelo Minghi della segreteria provinciale dell’Anpi, dopo aver deposto la corona di fiori, ha sottolineato l’importanza della ricorrenza del 25 aprile, lodando i valori dell’Italia libera e democratica.

Minghi, in rappresentanza dell’Associazione nazionale partigiani, ha ricordato in modo dettagliato l’importanza di questa ricorrenza. Alla manifestazione hanno partecipato esponenti della polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza. Come sempre le forze dell’ordine hanno partecipato alla ricorrenza fornendo un contributo di altissimo valore istituzionale.