Ferito in incidente Comune risarcito

Il 28 settembre scorso a Borgo a Buggiano la Fiat Panda condotta da un lavoratore dipendente del Comune di Montecatini Terme e di proprietà del coniuge era stata coinvolta in un incidente stradale. In conseguenza di tale scontro lo stesso dipendente aveva riportato lesione fisiche che hanno provocato la sua assenza dal posto di lavoro dal 29 settembre al 10 ottobre 2022, per un totale di 15 giorni utili.

"Essendo l’assenza dal lavoro causata dal responsabile del sinistro – riporta la determinazione comunale n° 124 del 2 marzo scorso – l’ente ha richiesto alla compagnia assicuratrice del terzo responsabile dell’incidente il risarcimento dei danni quantificati in 1697,14 euro, come risulta dal prospetto dell’ufficio personale. Con provvisorio n° 1987 del 28 febbraio scorso della Tesoreria comunale, la Unipol Sai Assicurazioni spa con sede legale a Bologna ha appunto provveduto al pagamento di questo importo a titolo di risarcimento dei danni".