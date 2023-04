Favole e giochi in pineta con "Giuliasmile"

Gabriella Ambrosini, presidente dell’associazione Giuliasmile Aps di Monsummano, ha chiesto e ottenuto il patrocinio del Comune per una manifestazione di carattere sociale e culturale dal titolo "Favole e giochi in pineta", che avrà luogo l’11 giugno prossimo nel parco termale dalle 15 alle 19.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare e informare sulla malattia genetica rara STXBP1. Si tratta di un evento aperto a tutti che prevede la lettura e il racconto di fiabe con la partecipazione di animatori in maschera, truccabimbi, giochi di una volta senza ausilio di attrezzature (ruba bandiera, corsa con i sacchi e altro), stand per la distribuzione di panini, bomboloni e bibite. Sarà inoltre allestito un tavolino di GiuliaSmile Aps per informazioni sulla malattia STXBP1 con eventuale tesseramento e raccolta di donazioni.