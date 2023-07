Fascino Bella Epoque per festeggiare l’ingresso tra i siti patrimonio dell’Unesco

Seconda giornata dei festeggiamenti per l’ingresso della città nei siti patrimonio dell’Unesco. Il programma prevede alle 10 la sfilata del corteo storico in viale Verdi con la partecipazione di veicoli delle Istituzioni, accompagnato dalla spettacolare Fanfara dei Carabinieri, a dare la massima istituzionalità all’evento, che sarà al tempo stesso solenne ma anche molto vicino alla cittadinanza.

I veicoli Storici delle Istituzioni saranno di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Marines, Vigili del Fuoco, Aereonautica Militare, Croce Rossa, paracadutisti Tuscania e Nato. Inoltre parteciperanno: l’auto del film “C’era una volta in America”, l’auto 501 corsa testa Silvani che ha vinto negli anni ‘20 il circuito di Montenero, l’auto Aprilia Cabriolet Carabinieri Reali del 1932 che ha sfilato con il Presidente Mattarella a bordo in occasione del Centenario Arma Aereonatica a Pratica di Mare, il sidecar del film vincitore d’Oscar “La vita è bella” di Roberto Benigni, l’auto 1100 speciale 508 musone del film Amarcord di Fellini, l’auto che ha vinto il primo Circuito delle Mura di Lucca negli anni ‘30, la Lancia Stratos Bertone che ha vinto 3 volte il campionato Europeo Rally, l’Astura cabriolet 1932 e le 4 moto Carabinieri Reali degli anni ‘30 presenti per le celebrazioni alla Nave Amerigo Vespucci che parte per il giro del mondo di 2 anni e l’elicotttero storico Arma dei Carabinieri Agusta Bell C47.

Alle 12 al Tettuccio la Fanfara dei Carabinieri di Firenze si esibirà in concerto. A partire dalle 21, questa volta all’esterno del Tettuccio, si terrà la vera e propria cerimonia istituzionale del 2° anniversario per Montecatini Patrimonio Mondiale dell’Umanità, con gli interventi delle autorità.