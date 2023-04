"Famosa per le... biro" Fake news su Internet

La nostra città viene promossa e descritta su un portale piuttosto noto come importante produttrice di... penne biro. Potrebbe sembrare un pesce di aprile oppure una sorta di candid camera. Nulla di tutto questo. Radiocorriere.tv, su una pagina che probabilmente è presente in rete da almeno due lustri, ha pubblicato: "Famose di Montecatini Terme sono le penne biro, prodotto tipico locale, attualmente mezzo principale di sostentamento dell’economia locale. E’ in corso un contrabbando di penne di Montecatini".

Assurdo e inspiegabile. Chi ha scritto quel testo? Chi lo ha richiesto? Quando è stato pubblicato? Tutte domande alle quali probabilmente soltanto un’indagine della polizia postale può dare una risposta. Da un riferimento contenuto sul testo si capisce che la pubblicazione è avvenuta intorno al 2007-2008. Per il resto non ci sono indizi che possano almeno all’apparenza ricondurre agli autori. Di sicuro possiamo dire che le informazioni sono state pubblicate nell’ambito di una sezione dedicate alle terme italiane. Qui, sotto una sezione più ampia intitolata "Enciclopedia dei Comuni", si spiegano le peculiarità delle località termali più note della nostra penisola.

Il sindaco Luca Baroncini, non appena appresa questa disfunzione (per ora non possiamo definirla in altro modo) si è subito preoccupato di contattare la segreteria e la redazione. Da quanto ha appreso, la redazione avrebbe chiuso i battenti e l’attività 10 anni or sono. Baroncini dovrà cercare adesso di capire come fare per rimuovere dalla rete la fake news. Non è escluso che si sia trattato di uno scherzo perpetrato da qualcuno che è riuscito a intrufolarsi tra i collaboratori o i revisori dei testi del portale. A meno che da qualche parte, dentro qualche edificio termale dismesso, non si nascondano ridenti fabbriche di penne biro.

Giovanna La Porta