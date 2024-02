Fabo, scivolone pesante. Piombino passa in volata

Fabo Montecatini

79

Solbat Piombino

80

FABO MONTECATINI: Benites 2, Chiera 12, Natali 14, Arrigoni 9, Radunic 16, Dell’Uomo 8, Sgobba 9, Lorenzetti 5, Giancarli 4, Rattazzi ne, Lorenzi ne, Carpanzano ne. All. Barsotti.

SOLBAT PIOMBINO: Venucci 19, Piccone 22, Longo 2, De Zardo 9, Berra 10, Cappelletti 2, Turel 5, Almansi 7, Okiljevic 4, D’Antonio ne, Barsotti ne, Gherardini ne. All. Cagnazzo.

Arbitri: Suriano e Mamone.

Parziali: 21-21, 41-49, 65-63.

La corrida di San Valentino al Palaterme premia la Solbat Golfo Piombino, autentica bestia nera per la Fabo Herons Montecatini, che a causa del 79-80 imposto dai gialloblù di coach Cagnazzo incassa la seconda sconfitta casalinga della stagione perde per la prima volta la testa del girone A.

La cronaca. Resta a secco per oltre 2 minuti Piombino, e questa è già una notizia. Longo e Venucci ci mettono una pezza dopo il 6-0 iniziale di marca Herons, che vengono riacciuffati per un attimo da De Zardo sull’8-8. I padroni di casa che tentano di dare la prima spallata al match al tramonto del primo quarto ma la risposta della Solbat è da grande squadra: contro-parziale di 9-0 e primi 10’ che si chiudono in perfetta parità (21-21). La bomba di Benites dà un possesso pieno di vantaggio ai locali, cancellato dal 4-0 a firma Berra-Okiljevic. Doppia tripla di Piccone per il +7 Piombino, Radunic ripaga gli ospiti con la stessa moneta e si resta in equilibrio. Negli ultimi 2’ del primo tempo però gli aironi segnano solo a cronometro fermo, De Zardo invece trova la tripla sulla sirena e all’intervallo lungo i tirrenici sfiorano addirittura i 50 punti segnati (41-49). Per un attimo Venucci e soci arrivano a toccare il +11, la Fabo allora inizia a metterla sul piano della lotta e riesce a mandare fuori giri Piombino, impattando a quota 56. Solbat che però non si scompone e rimette il naso avanti con la bomba di Piccone, prima che Chiera si sblocchi da dietro l’arco per il 65-63 con cui si entra nell’ultimo e combattutissimo quarto, nel quale il massimo vantaggio di una o dell’altra squadra non supera i 3 punti. Almansi dà nuovamente un possesso di margine agli ospiti, la Fabo ricuce con fatica e tutto resta in equilibrio: a deciderla è una bomba del solito Piccone a 19 secondi dallo scadere.

Flippo Palazzoni