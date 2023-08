Fabo Herons Montecatini: "Vogliamo ripagare l'entusiasmo dei tifosi"

Novantun giorni dopo l’uscita di scena dai playoff in gara-3 contro Orzinuovi anche la Fabo Herons Montecatini è tornata al lavoro in palestra. Lo ha fatto in un Palaterme aperto al pubblico e con oltre cento tifosi assiepati sulle tribune nonostante il caldo torrido: pesa certamente il credito che questo gruppo, in gran parte confermato, si è conquistato con l’incredibile cavalcata della seconda parte della scorsa stagione, ma un’accoglienza così calorosa ha stupito anche coach Federico Barsotti.

"Sono molto colpito – dice – perché nonostante siano passati tre mesi e ci sia stato tanto lavoro dietro la risposta del pubblico ci fa capire che intorno a noi c’è tantissimo calore ed affetto. Sappiamo anche che le aspettative sono alte, ma il fatto di aver conquistato i playoff all’ultimo tuffo l’anno scorso non significa che lo stesso risultato sia scontato in un campionato inedito e di altissimo livello come quello che ci aspetta. Il nostro obiettivo sarà comunque rientrare fra le prime otto e molti pensano che l’aver cambiato poco ci dia un vantaggio in tal senso, ma noi sappiamo che nello sport riattaccare la spina non è così automatico: dare tutto ciò per scontato è la vera grande insidia di questa primissima parte di stagione, dovremo essere bravi a resettare quanto di buono fatto da gennaio a maggio e lavorare duro per crescere ancora, giorno dopo giorno".

A differenza di quanto visto con i cugini della Gema, il pallone è stato da subito protagonista nella prima sgambata degli Aironi.: "La ricetta – spiega Barsotti – è sempre la stessa: lavoriamo molto con la palla fin dai primissimi giorni, anche perché al giorno d’oggi i giocatori anche a questi livelli sono molto professionali e si presentano in condizioni fisiche più che dignitose. Questo ci permette di sapere chi è in grado di spingere un po’ di più e chi deve lavorare per gradi: la cosa fondamentale nei primi venti giorni di preparazione è non avere infortuni". Filippo Palazzoni