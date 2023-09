Fabo-Gema è già partitissima Niccolai fa le carte al primo derby "Chi vince acquista entusiasmo"

IL DERBY del 9 visto dal "10". A mettere sotto la lente d’ingrandimento la stracittadina termale d’apertura del 2023-2024, in programma domani al PalaTerme (ore 21), è Andrea Niccolai, indimenticato numero 10 del basket rossoblù: l’ex golden boy della pallacanestro montecatinese prova a fare le carte a Fabo Herons Montecatini e Gema Pallacanestro Montecatini in vista dell’inizio di una stagione inedita, la prima della nuova Serie B Nazionale.

Andrea Niccolai, cosa può dare o togliere una partita del genere in pre-stagione?

"Siamo in pre-season e non vedremo di sicuro le due contendenti al top della condizione. Queste partite mettono però un po’ di pepe ad una competizione prettamente estiva come la Supercoppa e che per questo rischia di essere un po’ snobbata da allenatori, giocatori e tifosi. Vincere un derby può darti quella spinta psicologica che serve per affrontare con ancora più convinzione il lavoro settimanale, a chi allena può dare sicuramente indicazioni sullo stato di forma dei vari giocatori e su come affrontano dal punto di vista mentale un ambiente come quello del PalaTerme".

Le due squadre si presentano ai nastri di partenza della nuova Serie B Nazionale dopo aver fatto scelte per certi versi agli antipodi in fase di programmazione…

"Sono sempre state due società con filosofie diverse, oltre che essere rivali nel contesto cittadino, e le scelte di questa estate lo confermano. Gli Herons hanno agito nel solco della continuità, dando giustamente fiducia ad un gruppo che nel girone di ritorno dello scorso campionato ha reso il club di Andrea Luchi una formazione di vertice della vecchia Serie B e dei tre acquisti fatti due hanno già avuto esperienze pregresse con coach Barsotti e il suo modo di intendere la pallacanestro. La Gema invece ha rivoluzionato un po’ tutto, confermando solo due elementi".

Un restyling quasi completo, con ben otto giocatori nuovi e un coach tornato a Montecatini dopo un anno di “esilio“.

"La nuova Gema è una squadra che mi intriga. Sono curioso di vedere quali equilibri coach Del Re riuscirà a dare ad un roster comunque ben costruito. C’è da dire infatti che Meini e la dirigenza hanno agito bene sul mercato, puntando sia su giovani di prospettiva come Corgnati e Dell’Anna, sia su elementi di grande caratura per la categoria, vedi Mastrangelo e Mazzantini".

Che stagione si profila per il basket termale?

"Credo che entrambe le formazioni cittadine possano dire la loro. Gli Herons sono a mio avviso una squadra molto solida, ulteriormente rinforzata dagli arrivi di Sgobba, Benites e Longo, e credo possano e debbano puntare alle posizioni di vertice. Gema invece dovremo scoprirla domenica dopo domenica, ma penso possa essere una mina vagante in questo campionato e se trovano continuità di risultati un piazzamento fra le migliori otto non è una chimera".

Che ne pensa della nuova Serie B Nazionale?

"Creare una categoria superiore alla vecchia Serie B l’ho trovata una scelta saggia. Negli anni il livello della cadetteria si era livellato verso il basso, con squadre senza un chiaro progetto sportivo e attanagliate dalle difficoltà economiche. In questo modo si dà la possibilità di emergere a realtà ambiziose e con progetti sportivi solidi".

Filippo Palazzoni