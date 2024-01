Fabo, ecco il Radunic 2.0: "Montecatini è casa mia"

Nel 2022 fu lo scoppio della guerra in Ucraina a far incontrare Matej Radunic e Montecatini Terme. Questa volta a far tornare il totem di Pola in maglia Herons sono stati invece i sentimenti: i ricordi di tre mesi intensi, la vittoria del campionato di C Gold, i legami creati con compagni e tifosi sono stati determinanti nella scelta del giocatore croato di vestire nuovamente il rossoblù. Certo, c’era un aspetto economico da far quadrare, fatto di richieste da accontentare e risorse da trovare, ma non è un caso che durante la conferenza stampa di presentazione del Radunic 2.0, ospitata ieri mattina nella sede della Viking srl a Chiesina Uzzanese, si sia arrivati a citare la celebre frase di un testo di Riccardo Cocciante: "Partire per tornare non è certo andar via".

"Poter riabbracciare Matej ha un significato profondo per il nostro club: la nostra reputazione è in ascesa e forse è addirittura superiore ai risultati sportivi – afferma orgoglioso Joe Borghetti, CEO di Viking e socio MTVB – Quando un giocatore torna la soddisfazione è doppia perché vuol dire che come società e ambiente gli abbiamo trasmesso qualcosa". A confermarlo è stato proprio lo stesso pivot classe ’96: "Da quando ho lasciato il club non è passato un giorno senza che i tifosi mi scrivessero sui social chiedendomi di tornare e adesso sono contento di essere nuovamente in una società che considero casa mia e che nell’ultimo anno e mezzo è cresciuta tanto – rivela Radunic – Il roster è cambiato parecchio rispetto a due stagioni fa, ho già fatto il mio primo allenamento con i compagni e ho visto tante cose che mi piacciono. Arrivo in questa squadra senza la pretesa di cambiare niente, voglio solo mettermi a disposizione e aiutare il gruppo a crescere ancora per fare un nuovo step in avanti: in una categoria come la B Nazionale serve una squadra unita".

L’idea di ingaggiare nuovamente Radunic per migliorare ulteriormente una squadra che obiettivamente sta facendo benissimo non è certo dell’ultima settimana, tutto però si è svolto in maniera piuttosto frenetica dal momento in cui il club rossoblù ha intuito che si poteva finalmente affondare il colpo: "Con Matej i contatti non si erano mai interrotti, il fatto che sia arrivato in questo momento è dovuto a tre fattori: i risultati della squadra, la grande risposta del pubblico che in questa stagione sta riempiendo il PalaTerme con medie da squadra di Serie A2 e l’apporto dei nostri sponsor – spiega il presidente Andrea Luchi (nella foto con Radunic) – Appena ci è arrivata la notizia della rescissione del giocatore con il suo precedente club ci siamo mossi in maniera molto veloce e abbiamo chiuso l’accordo: Radunic ha svolto le visite mediche ed è già stato tesserato, con la società che ha ottenuto il transfer lunedì".

Con questo colpo gli Herons diventano la favorita numero uno per il passaggio in A2? Coach Federico Barsotti ci va con i piedi di piombo: "Con Matej abbiamo una grande opzione in più – ammette il tecnico - Dovremo però essere bravi a inserirlo nel più breve tempo possibile e non perdere le caratteristiche che finora ci hanno portato a disputare un campionato di vertice".

