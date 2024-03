Fabo, è conto alla rovescia per la Coppa Italia. Natali avvisa Roseto: "Nessuna gita a Roma"

La Coppa Italia LNP Old Wild West è stata finalmente svelata. Presentato il ritorno nella capitale della manifestazione più importante organizzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro è stato presentato. Le migliori quattro classificate al termine del girone di andata di regular season dei campionati di Serie A2 e Serie B Nazionale il 16 e 17 marzo a Roma si daranno battaglia nelle due final four delle rispettive categorie. Fra le varie città rappresentate ci sarà anche Montecatini Terme, che torna a disputare le finali di Coppa Italia di Serie B a distanza di ventun anni dall’ultima volta e lo fa tramite la Fabo Montecatini. Saranno proprio gli Herons ad inaugurare la due giorni di basket nel rinnovato Palazzetto dello Sport di via Tiziano con la prima delle due semifinali in programma alle ore 14 del sabato contro la Liofilchem Roseto, che ha chiuso la prima parte di campionato al secondo posto nel girone B di Serie B Nazionale. La società termale sarà protagonista anche fuori dal parquet grazie al suo presidente Andrea Luchi, che a latere delle final four verrà premiato con il riconoscimento intitolato a Pierfrancesco Betti come miglior dirigente fra quelli delle quattro formazioni qualificate, ma è chiaro che i riflettori saranno puntati su coach Federico Barsotti e i suoi ragazzi. "Per noi è un grande onore e una bella soddisfazione aver staccato il pass per questa manifestazione – ha rivelato capitan Nicola Natali, ambasciatore Herons alla presentazione della kermesse LNP – Come capitano sono felice di aver contribuito, insieme ai miei compagni e allo staff tecnico, alla crescita sul campo di questo club, che a nemmeno tre anni dalla sua fondazione raggiunge un palcoscenico così importante. Cercheremo di godercela ma non siamo qui in gita: vogliamo arrivare fino in fondo".

Il primo ostacolo è però di quelli tosti, perché Roseto ha grandi ambizioni, un roster di primissimo piano e sa come si vince una manifestazione come questa: nel 2022 infatti furono proprio gli abruzzesi a sollevare al cielo la coppa: "Roseto è una piazza di grande tradizione, sappiamo che sarà durissima – ribadisce Natali – Li studieremo in settimana e cercheremo di capire come fermarli". L’altra semifinale vedrà opposte Ruvo di Puglia e Libertas Livorno, mentre Cantù-Forlì e Trapani-Fortitudo Bologna saranno gli accoppiamenti delle final four di Serie A2.

Filippo Palazzoni