Fabo, attenta a Piombino: "Massima concentrazione"

San Valentino di basket al PalaTerme. Gli innamorati della palla a spicchi di Montecatini e dintorni potranno festeggiare il 14 febbraio con una sfida che promette scintille, perché al palazzo di via Cimabue questa sera alle 20.30 la Fabo Montecatini ospiterà la Solbat Piombino, una delle poche formazioni in Serie B con cui gli Herons hanno un record negativo (2 vittorie gialloblù in 3 precedenti fin qui) e che ha sempre dato filo da torcere a Natali e compagni. L’obiettivo per la formazione termale è vendicare il ko del 1 novembre scorso al PalaTenda e dare continuità al successo di importanza capitale strappato sabato scorso sul parquet di Fiorenzuola, ma è decisamente più facile a dirsi che a farsi: Piombino infatti nel primo confronto diretto stagionale riuscì ad avere la meglio pur essendo orfana dei lungodegenti Venucci e De Zardo, oltre ad Azzaro, mentre stasera si presenterà al gran completo, forte di un roster dalla profondità invidiabile. D’altra parte anche gli Herons avranno una presenza ingombrante in più rispetto al match giocato più di tre mesi fa in riva al mar Tirreno, quella di Matej Radunic, che guiderà alla riscossa la truppa rossoblù. "I ragazzi hanno grande voglia di riscattare la sconfitta nella gara di andata, che ci vide quasi sempre sotto nel punteggio e che la Solbat interpretò al meglio nonostante le assenze, mettendo in campo una prestazione di altissimo livello e punendo con canestri di grande talento ogni nostro errore – ricorda coach Federico Barsotti – Questo ci deve servire dalle lezione: i giocatori gialloblù hanno le qualità per fare canestri dal coefficiente di difficoltà anche molto alto, quindi il margine di errore è davvero minimo. Dovremo fare molta attenzione alle caratteristiche individuali dei singoli giocatori, cosa che nell’ultimo precedente non facemmo a dovere, pagando a caro prezzo le nostre sbavature".

Di fronte ci saranno i due attacchi più implacabili del girone A di Serie B Nazionale, ma è sulla difesa degli esterni che secondo il condottiero degli Herons si deciderà la partita: "Le statistiche dicono che Piombino è una squadra che soffre se viene attaccata e a livello offensivo noi stiamo facendo molto bene, ma è impensabile giocare a fare un canestro più della Solbat, perché porteremmo la gara sui binari a loro più congeniali".

Filippo Palazzoni