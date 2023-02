Ex vicepretore e avvocato con la passione del teatro

Nella vita di Stefania Boccaccini, "pregiatissimo avvocato" per dirla con l’ausilio del regista Giuseppe Tesi, la Valdinievole è un tema ricorrente, che ne ha segnato le tappe. Da giovane legale fu vicepretore a Monsummano e Pescia; da vicepresidente dell’associazione culturale Electra prese parte alla prima dello spettacolo "Jimmy. Creatura di sogno" (dall’omonimo libro di Marie Brassard) al Teatro Pacini di Pescia; da rappresentante del Moica lo scorso autunno ha partecipato a un progetto artistico dal valore sociale: 14 ricamatrici realizzarono una serie di coperte che avvolsero 25 alberi della pineta di Montecatini, con un pensiero profondo dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne.

In buona sostanza, nell’esistenza di questa signora pistoiese c’è molto "al di là del Serravalle". "Proprio così – conferma – terra bellissima la Valdinievole, che mi ha lasciato ricordi dolcissimi nel cuore. Sono stata vicepretore dal 1992 al 1998, esperienza che mi ha arricchito sotto il profilo lavorativo e umanamente. Aiutava i giovani avvocati a crescere nella professione: perché ti calavi dall’altra parte, comprendevi il punto di vista del magistrato. E poi i luoghi erano e rimangono deliziosi".

È reduce dal successo del cortometraggio Stabat Mater di Electra. "Conosco Tesi sin da ragazza; frequentavamo la stessa parrocchia e aveva una passione innata per la recitazione. Sono stata sollecitata a far parte attiva dell’associazione Electra, piccola, ma consolidata. C’è un gruppo affiatato, che collabora e progetta bene. Ci occupiamo di temi di attualità, prossimi al sociale. Mettiamo in scena autori contemporanei, viventi, andando a farli vivere in quei territori dove il teatro degli Stabili approda difficilmente. Teatro e cinema per dare voce all’esistente".

"Volare in alto in quei territori meno solcati e da lì guardare alla luna, non soffermandosi sul dito", chioserebbe Tesi. "Il successo del cortometraggio è spiegabile con il fatto che il cinema aiuta; è più fruibile del teatro: raggiunge tutti. L’idea di far recitare attori professionisti con i detenuti del carcere pistoiese è stata geniale. I detenuti fanno parte degli ultimi, di coloro che non hanno voce: sono dimenticati. Con Electra sono stati vivi: bravissimi".

Grazie anche a loro "Stabat Mater" è arrivato al Festival del Cinema di Ventotene, a Torino, a Napoli, nelle stanze del potere a Roma, persino in Vaticano. "Splendido. Ma non dimentico che con ‘Jimmy’ partimmo da Pescia". Piccola, grande Valdinievole.

