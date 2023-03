Ex Kartos, ancora polemica politica. Pd attacca: "Giunta ferma tre anni"

Manifestazione alla ex Kartos guidata da Luca Baroncini, allora all’opposizione

Montecatini Terme, 13 marzo 2023 – “Sulla vicenda dell’amianto alla ex Kartos, in seguito all’interrogazione presentata in consiglio, apprendiamo che solo dopo la nostra richiesta di chiarimento , presentata il 16 gennaio scorso, è stato richiesto alla proprietà il programma di controllo e manutenzione. Sono trascorsi sette anni dall’intervento di incapsulamento dell’amianto e tre anni dall’ultima rilevazione sullo stato di conservazione". I consiglieri di minoranza Ennio Rucco e Siliana Biagini, (Partito Democratico), criticano aspramente la risposta ottenuta dall’amministrazione sul delicato tema ambientale.

"Ci è stata promessa una nuova rilevazione sullo stato di conservazione dell’intervento - proseguono- ma di fatto, per tre anni l’amministrazione non ha presidiato la situazione. Ricordiamo il sindaco Luca Baroncini, con il megafono in mano, a gridare "Basta amianto" e chiudere la sua campagna davanti alla Ex Kartos, elevata a simbolo del suo impegno politico. Questo comportamento è solo uno dei tanti esempi della distanza siderale tra le parole del 2019 e i fatti di oggi, che dimostrano la totale inconsistenza di questo personaggio politico. Manca un anno al voto, è dovere dei tantissimi cittadini delusi contribuire all’elezione di un sindaco autorevole, con esperienza lavorativa e professionale e all’altezza di Montecatini Terme".

Doveva diventare un complesso immobiliare con tanti appartamenti, supermercati, negozi e un centro ricreativo per la zona Sud. Dopo oltre 17 anni invece è ancora una ferita aperta nel cuore del sottoverga. L’area ex Kartos torna al centro del dibattito cittadino, con l’interrogazione presentata dal consigliere Rucco in merito alle condizioni dell’incapsulamento dell’amianto presente in alcune strutture del complesso.

Al posto della ex Kartos, che occupa una volumetria di 46mila metri cubi, nel 2005 sarebbero dovuti sorgere numerosi appartamenti (le prime ipotesi parlavano di 180 unità abitative, scese poi a 57) e due medie strutture commerciali, dove sarebbero stati ricollocati alcuni ex-dipendenti dell’azienda. E, ancora, in cambio della possibilità di ridurre un numero minore di appartamenti, nell’area sarebbe dovuto sorgere il nuovo polo scolastico di Montecatini e un centro sociale per la zona sud. Tutto è rimasto lettera morta.