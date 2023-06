Ex alunni in cucina per solidarietà

Dai banchi di scuola al mondo del lavoro fra matrimoni, trasferimenti all’estero, figli, ma senza mai perdersi di vista. La vita li ha sparpagliati in giro per l’Europa, ma loro non hanno mai interrotto i contatti. Sono gli studenti di una classe dell’Istituto Alberghiero Martini dche hanno sostenuto l’esame di maturità nel 1993. Uniti da una forte amicizia che andava oltre la condivisione quotidiana di compiti ed interrogazioni, avevano l’abitudine di scriversi lettere già quando, durante le estati fra un anno scolastico e l’altro, lavoravano come stagionali in vari alberghi e ristoranti sparsi fra Italia, Francia, Germania, Austria e Inghilterra. Poi è arrivato Facebook e adesso, tramite whatsApp, si sentono pressoché quotidianamente, come se quei 30 anni non fossero mai trascorsi. "Una classe speciale", dicevano i professori. Ed è proprio grazie ad una docente che a questa classe così speciale è venuta in mente l’idea di festeggiare i 30 anni dalla maturità con un’iniziativa solidale. Nella stupenda cornice del paesino collinare di Sarripoli, il cui circolo ARCI ha generosamente messo a disposizione i locali, venerdì 30 giugno sarà organizzata una cena di raccolta fondi per l’associazione AISLA la cui referente per la sezione di Pistoia, la professoressa Daniela Morandi che da anni si occupa di assistenza ai malati di Sla.