Ex Adriano, rudere ora in sicurezza "Ma sia solo un punto di partenza"

"Con molto piacere annuncio che via Scannavini è stata riaperta al traffico e sono stati resi nuovamente disponibili gli stalli blu in via San Martino; tutto questo dopo appena 90 giorni". L’annuncio arriva da Emiliano Corrieri, assessore al traffico e all’urbanistica. La proprietà dell’immobile ha così ottemperato all’ordinanza del Comune per la messa in sicurezza dell’ex cinema Adriano. Adesso la città attende un progetto di ristrutturazione dell’immobile che, da sala di proiezione frequentata da cittadini e turisti, è divenuto un elemento di forte degrado nel cuore della città. Due atti del Comune notificati alla proprietà avevano invitato la stessa a mettere in condizioni di sicurezza l’edificio.

L’amministrazione comunale nelle scorse settimane aveva dichiarato che questo è solo il primo passo per il rilancio dell’immobile. "È arrivata la relazione da parte del tecnico – conferma Corrieri – sulla regolarità dei lavori che dovevano essere effettuati per mettere in sicurezza l’immobile Adriano. Come ho detto fin dall’inizio, questo è un punto di partenza e non di arrivo; l’amministrazione ha una visione e la riporterà alla proprietà. La strada per rimarginare questa ferita è lunga, ma la direzione è quella giusta".

La prima parte dell’intervento di messa in sicurezza ha riguardato la demolizione della pensilina sul vecchio ingresso principale. I rischi di crollo dell’alto muro che dà su via Scannavini, a fine dicembre, hanno spinto i vigili del fuoco a chiudere la strada. Al momento, dopo che l’ultimo progetto presentato è decaduto perché mai avviato, non si parla di ristrutturazione e nuove funzioni per l’ex cinema. L’ex deputato Edoardo Fanucci aveva trasmesso una relazione preoccupante sulle condizioni dell’edificio prima dell’ultimo intervento di demolizione.

A una prima analisi visiva, si nota che lungo il bordo alto di quanto è rimasto del muro dell’ex cinema su via Scannavini – è facile accertarsene dalla galleria pensile dell’edificio antistante che ospita il Monte dei Paschi – è stato impermeabilizzato per impedire che anche il resto della costruzione possa crollare a terra nei prossimi mesi o anni. Proprio questo accorgimento, per quanto positivo, induce a pensare che non vi sia ancora la piena volontà in tempi ragionevolmente brevi di demolire l’intera struttura e di trasformarla in qualcosa di nuovo e diverso, eliminando così uno dei più evidenti "buchi neri" del centro urbano.

Marco A. Innocenti

Daniele Bernardini