"Estrobilia music contest" Musica in piazza e concorso per giovani artisti toscani

Presentata la manifestazione “Estrobilia Music Contest“, in programma a Larciano nei primi tre giorni di settembre. Alla conferenza sono intervenuti, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, il consigliere regionale Marco Niccolai e Pamela Maionchi della Confcommercio. Un’edizione, questa del 2023, che inizia venerdì 1° settembre e si conclude domenica 3, più ricca e spumeggiante grazie anche al contributo del Consiglio della Regione Toscana. Per tre serate si avvicenderanno sui due palchi allestiti nelle piazze Vittorio Veneto e 4 Martiri artisti di fama anche internazionale come: Niveo (reduce dalla partecipazione ad Amici), Mirror Reflection (quartetto jazz), LIF (lega improvvisazione di Firenze di match), Tasten’ Sax (Dj-Set e Sax) e Carilot (maestri di equilibrismo e verticalismo).

La grande novità di sabato 2 settembre sarà l’esibizione dei gruppi musicali che si batteranno nell’Estrocontest; il vincitore, decretato da una giuria specializzata, si aggiudicherà la registrazione di un singolo e di un videoclip a cura di Tamburini Recording Studio e la promozione sui principali canali online. Il criterio principale, come ha sottolineato il sindaco di Larciano Lisa Amidei, per poter partecipare agli spettacoli di Estrobilia, che ricordiamo è resa possibile grazie all’Unione delle forze del Comune, della Regione, dei Commercianti del CCN (guidato anche da Confcommercio), dalle associazioni di volontariato presenti nel territorio e dal contributo di diverse aziende locali, è che la maggior parte degli artisti siano toscani e di età’ inferiore a 35 anni.

Nelle tre serate sarà poi visitabile la mostra di pittura “Il Cinghiale“, all’interno della Sala Progresso, iniziativa organizzata dalla Proloco di Larciano, la mostra di auto d’epoca, il mercato artigianale e gli artisti di strada per le vie del centro. Inoltre, altra sorpresa di quest’anno, uno stand del mercato artigianale sarà riservato ai prodotti tipici di Rousset paese della Provenza francese gemellato con Larciano. Parte del contributo regionale verrà utilizzato, come ha ricordato l’assessore alla cultura Sara Sostegni, per organizzare l’edizione 2023 di “Libremente“.