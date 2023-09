Estrobilia merita applausi "Un successo per tutti"

Bilancio da voto 9 per l’edizione 2023 di Estrobilia. La manifestazione è stata caratterizzata dalla partecipazione di tanta gente che per tre giorni ha valorizzato l’impegno del tessuto cittadino di Larciano. Un vero e proprio tour de force di eventi che ha coinvolto e valorizzato in particolare i più giovani. Il successo di Estrobilia merita ringraziamenti speciali per tutti: dal Comune di Larciano, gli sponsor, la Regione Toscana, i commercianti, gli artisti, le associazioni, le forze dell’ordine, gli amici di Rousset, i pittori della mostra il Cinghiale, il club delle auto d’epoca, gli stand del mercatino.

L’edizione 2023 di Estrobilia è partita venerdì e si è conclusa domenica. Per tre serate sui due palchi allestiti nelle piazze Vittorio Veneto e 4 Martiri si sono esibiti artisti di fama anche internazionale come Niveo (reduce dalla partecipazione ad Amici), Mirror Reflection (quartetto jazz), LIF (Lega improvvisazione di Firenze), Tasten’ Sax (Dj-Set e Sax) e Carilot (maestri di equilibrismo e verticalismo). La grande novità di questa edizione è stata l’esibizione dei gruppi musicali che si sono confrontati nell’Estrocontest. Il vincitore è stato Angela Giambrone, decretato da una giuria specializzata, si aggiudicata la registrazione di un singolo e di un videoclip a cura di Tamburini Recording Studio e la promozione sui principali canali online.

Alla festa era presente una folta delegazione della città di Rousett che, su una bancarella appositamente allestita, ha presentato i prodotti tipici della cittadina francese, da anni gemellata con Larciano. Interessante anche la mostra di pittura, denominata “Il Cinghiale“, allestita nel palazzo il Progresso e visitata da tante persone. Il sindaco di Larciano Lisa Amidei, visibilmente soddisfatta del successo della manifestazione, ha voluto ringraziare tutte le persone e le associazioni che si sono impegnate per la realizzazione di questa tre giorni: "Estrobilia è stata davvero un successo ed il merito è di tutti - ha detto Lisa Amidei -. Per Larciano è stato davvero un tour de force carico di impegni. Voglio dire grazie a tutti quelli che si sono impegniati: dai dipendenti del Comune di Larciano, agli sponsor, un grazie anche alla Regione Toscana, ai nostri commercianti, agli artisti che si sono esibiti, alle associazioni che ci sono state vicine, alle forze dell’ordine, agli amici di Rousset, ai pittori che hanno fornito le loro opere per la mostra “il Cinghiale“, al club delle auto d’epoca, a tutte le persone che si sono occupate degli stand del mercatino".

Il sindaco ha concuso il giro di ringraziamenti con altre citazioni: "Non voglio scordarmi davvero di nessuno. Grazie anche alla giovane vincitrice di Estrocontest Angela Giambrone, alle ragazzine esultanti nel sentire cantare Niveo, a chi non ha potuto non divertirsi con il match d’improvvisazione teatrale, a tutti coloro che hanno ballato nelle piazze. Da sempre - ha concluso Lisa Amidei- con la fine di Estrobilia, finisce anche l’estate e un po’ di malinconia ci assale… ma è stato bello vedere il nostro paese animato da tante persone".

