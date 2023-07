Estate uzzanese a gonfie vele Commercianti molto soddisfatti del concerto dei Jackson One

Dopo quattro anni la piazza di Sant’ Allucio torna a essere stracolma di persone per assistere a un concerto dei Jackson One, la cover band di Michael Jackson che recentemente ha vinto l’edizione di "Tali e Quali Show" su Rai 1. Lo spettacolo, che rientrava fra le manifestazioni in calendario al Giugno Uzzanese, è stato organizzato da "Quelli del Botteghino", ovvero i commercianti della frazione uzzanese che si sono identificati nel simpatico nomignolo, con la collaborazione di MaMò Eventi di Stefano Masini.

Per i commercianti è un ritorno in grande stile in quanto nel 2019 gli stessi avevano organizzato il concerto dei Killer Queen e anche in quella occasione il successo fu notevole; poi il periodo della emergenza Covid aveva ostacolato le iniziative estive del Comune per cui le grandi manifestazioni avevano avuto limitazioni. Dopo quattro anni gli appuntamenti stanno riprendendosi i dovuti meriti e nella frazione al confine con Pescia si è fatto il bis.

Il sindaco Dino Cordio, nel ringraziare tutto il tessuto commerciale che si è impegnato per la serata, ha espresso parole di elogio per tutti. "Questa – ha detto – è un’ altra delle pagine più belle del Giugno Uzzanese 2023. Dopo il brutto periodo che per fortuna abbiamo alle spalle, si torna ad assaporare il piacere di stare insieme, ridere, mangiare in compagnia, ascoltare buona musica e assistere a un meraviglioso spettacolo. Insomma si torna a gustare il sale della vita e questo deve essere anche orgoglio uzzanese".

Stefano Incerpi