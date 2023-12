Esposizione su Sismondi. All’Archivio di Stato i diplomi dell’economista

Oggi all’Archivio di Stato sarà inaugurata la mostra "Sismondi, dall’esilio pesciatino alla celebrità europea. Una visione del mondo legata ai diritti dell’uomo", iniziativa che si inserisce nel programma della Festa della Toscana, ideata dall’associazione di Studi Sismondiani e realizzata in sinergia con l’Istituto Sismondi-Pacinotti e il Comune.

Fondamentale il ruolo svolto dalla scuola, con cui è stata sottoscritta una convenzione per svolgere attività formativa per gli studenti interessati. L’idea di partenza era quella di organizzare una prima mostra relativa ai 27 riconoscimenti ricevuti da Sismondi in otto diversi Paesi europei, per ricordare a cittadini e studenti la figura dello storico ed economista ginevrino che aveva scelto Pescia come patria elettiva, dove finire i suoi giorni e conservare il proprio archivio.

In collaborazione con docenti e studenti del Sismondi-Pacinotti saranno esposti in mostra i 27 diplomi che gli vennero rilasciati da istituzioni europee di grande prestigio; l’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 2 febbraio negli orari di apertura dell’Archivio di Stato, corredata da un catalogo appositamente realizzato e da altro materiale didattico.

Emanuele Cutsodontis