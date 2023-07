Esame di Stato 1983: I ragazzi di Buggiano insieme a 40 anni dall'esame

Si sono appena conclusi gli esami di maturità. Ovviamente l’Esame di Stato è un traguardo importante e fondamentale per i ragazzi di ogni generazione e viene ricordato a lungo nella memoria di ognuno. Un gruppo di questi "ragazzi", che l’esame l’ha sostenuto nel 1983, ha deciso di riunirsi per celebrare insieme quel traguardo. "Che classe è il nome che abbiamo dato anni fa ad un gruppo Whatsapp - spiega Riccardo Santo uno dei promotori dell’iniziativa - per mezzo del quale noi che andavamo a scuola insieme al Bellavista (la sezione Commercio Estero dell’itc Forti, allora con sede a Borgo a Buggiano) ci teniamo in contatto. La ricorrenza dei 40 anni dal diploma ci sembrava troppo importante e degna di essere festeggiata come si deve" Così in 18 si sono ritrovati al Santa Caterina. Ospite d’onore il professor Amedeo Bartolini.