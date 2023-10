Entusiasmo Baroncini: "Punto al mandato bis"

Ha vinto di larga misura il sindaco di Montecatini Luca Baroncini, eletto segretario regionale della Lega. Le votazioni si sono svolte ieri all’Otel di Firenze nel corso del congresso toscano del partito di Matteo Salvini. Un trionfo che rilancia la figura di Baroncini in vista delle prossime amministrative 2024, nelle quali si presenterà per ottenere il secondo mandato. Dalla Valdinievole ieri sono partiti una quarantina di militanti che, insieme a Luciana Bartolini, anima della Lega sul nostro territorio, consigliere comunale e regionale, hanno sostenuto Luca Baroncini con il loro voto e il loro supporto durante lo scrutinio che si è chiuso alle 16.30 di ieri. "Luca mi ha dedicato la vittoria - racconta Luciana - e mi sono commossa. Sono la sua mamma politica e ne vado orgogliosa. Questa nomina prestigiosa è il primo tassello per la costruzione delle elezioni amministrative 2024 che intendiamo vincere a tutti i costi". Baroncini ha raccolto il 66% dei consensi (450 voti) contro il 33% (239 preferenze) di Luca Tacchi, ex segretario provinciale di Livorno. Su un migliaio di elettori iscritti in Toscana, i votanti sono stati 693. In pratiche, il 70 per cento si è recato alle urne. "Sono davvero orgoglioso e emozionato per questo risultato - ha commentato Baroncini in tempo reale - ringrazio tutti i militanti per avermi dato fiducia, il segretario federale Matteo Salvini e il vice Andrea Crippa per essere stati presenti a questo congresso. Adesso la testa ai prossimi obiettivi: le elezioni amministrative del 2024, le europee che dovranno vedere la conferma di Susanna Ceccardi e poi il grande sogno: il governo della Toscana da conquistare nel 2025 dopo 50 anni". Il plebiscito di ieri ha regalato entusiasmo al primo cittadino in vista delle amministrative 2024: "La vittoria mi carica molto e mi responsabilizza ulteriormente a far bene nella mia città. Penso a fare il sindaco, non il candidato. È presto per parlare delle amministrative che ovviamente la Lega vuole vincere insieme agli alleati di governo e con le liste civiche del centrodestra. Le campagne elettorali iniziano a marzo".

Giovanna La Porta