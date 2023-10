Emergenze e calamità naturali. La lezione in piazza dei volontari per "insegnare" a difendersi

Una giornata dedicata alla prevenzione a Monsummano. Questa volta però non si tratta di salute fisica, come recentemente è stato portato avanti nelle campagne sul territorio comunale di screening per l’epatite C e per la vista, bensì di pratiche di protezione civile con il progetto “Io non rischio“. Sabato 14 ottobre a partire dalle 10 del mattino fino alle 17 i volontari della Pubblica Assistenza monsummanese saranno in piazza Giusti a Monsummano a mostrare ai partecipanti "come ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi". Questo l’importante e ambizioso intento, come fanno sapere in una nota dall’associazione. Interessante prospettiva quella proposta, visto che introduce la possibilità che il singolo essere umano possa essere responsabile addirittura di terremoti e altri disastri ambientali.

Oltre al punto informativo, quest’anno ci sarà un appuntamento alle 11 dedicato alla presentazione del piano di protezione civile del comune di Monsummano Terme che si terrà presso la sala Walter Iozzelli della biblioteca comunale in piazza Martini. Sarà possibile seguire l’iniziativa anche a distanza sulla pagina Facebook “Io non rischio pubblica assistenza monsummanese“. "La due giorni, che chiuderà la settimana nazionale della protezione civile – fanno sapere dall’associazione di soccorso – porterà migliaia di volontarie e volontari di protezione civile ad animare punti informativi in tutta Italia, in oltre mille piazze dalle grandi città alle isole minori, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno. Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno".

“Io non rischio“ è promossa dal dipartimento della Protezione civile con Anpas, Ingv, Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Anci, Associazione nazionale comuni italiani. "Anche quest’anno abbiamo aderito volentieri al progetto e alla campagna di comunicazione – ha detto il presidente della Pubblica Assistenza, Salvatore Puntillo (nella foto a sinistra) – che già negli anni passati aveva registrato un certo successo tra i cittadini". Tra gli aderenti: Agliana, Lamporecchio, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pistoia, Quarrata - San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese e Uzzano.

Arianna Fisicaro