Elezioni, quiete apparente. La corsa per il Comune si preannuncia affollata. Ipotesi sei nomi in lizza

di Giovanna La Porta

Eppur si muove. Dietro un’apparente e soporifera stasi politica dei partiti e delle liste civiche, gruppi e sottogruppi di centrodestra e centrosinistra lavorano con riunioni, confronti e ipotesi per costruire l’intricato puzzle delle prossime amministrative 2024.

Lista per Del Rosso. Avvocato affermato, montecatinese doc, Claudio Del Rosso si candiderà con un gruppo apolitico ma cerca l’appoggio dell’attuale opposizione: Pd, Italia Viva, Movimento Cinque Stelle, Bagnaioli. Mentre con le ultime due la strada per l’alleanza sembra spianata, con il partito democratico e con il gruppo di Matteo Renzi – capitanato da Edoardo Fanucci – la faccenda non è liscia. Una parte del Pd vede di buon occhio Del Rosso. Il segretario Moreno Mencarelli ha dichiarato: "Lo stiamo esaminando, il nome è di alto profilo".

Ma sembra che una fazione stia spingendo per avere un proprio candidato, senza liste civiche, e che il nome dell’avvocato Franco Arizzi continui ad affacciarsi sulle trattative intestine del partito. "Se servirà a ricompattare il centrosinistra, non mi tirerò indietro", aveva dichiarato Arizzi alcune settimane fa in una intervista rilasciata al nostro giornale. L’ago della bilancia è Italia Viva. La domanda è: quale dei due avvocati potrebbero decidere di sostenere Fanucci e i suoi?

Di fronte alla candidatura di Arizzi col simbolo del Pd, sarebbero disposti a fare un passo indietro rispetto all’appello alle primarie, caduto nel vuoto? O andrebbero da soli, candidando Rastelli o lo stesso Fanucci? Il gruppo consiliare di minoranza più numeroso è il loro, nota rilevante in sede di trattative. Ma nel 2019 erano stati tutti eletti nelle file del Pd e che soltanto più tardi il gruppo di Italia Viva aveva preso vita propria sui banchi consiliari.

C’è poi un’altra lista civica di centrosinistra che sta lavorando per il 2024, quella del finanziere in quiescenza Franco Arena. Anche questa è alla ricerca di un tandem.

Lega. Una spinta alla ricandidatura del sindaco Luca Baroncini è arrivata con l’elezione a segretario regionale della Lega. I vertici, a partire da Matteo Salvini, hanno voluto dare un riconoscimento importante al primo cittadino di Montecatini con la candidatura a segretario del partito. Baroncini ha trionfato ottenendo oltre il 60 per cento delle preferenze. Intanto le altre forze del centrodestra, politiche e civiche, valutano varie ipotesi e possibilità. Fratelli d’Italia è l’alleato principale.

Ma il resto? Il movimento politico e culturale di centrodestra ‘Montecatini al centro’ di Alberto Lapenna può fare la differenza, ma sta prendendo in esame la possibilità di scendere in campo in solitaria con varie ipotesi, non ultima quella di candidare l’ex sindaco. Insomma, in questo momento, la Lega non può contarci più di tanto. Toto elettorale. Ipoterica corsa a 6: Del Rosso, Baroncini, Lapenna, Arizzi, Arena, Rastelli. In ognuno dei mondi di ballottaggio possibili, il centrodestra potrebbe risultare favorito.