’Edngame’, il Riesame dice no. Due indagati restano in carcere

MONTECATINi TERME

Il tribunale del riesame di Firenze respinge la richiesta di revoca degli arresti in carcere per Pierluigi Spera e Hu Yunye, arrestati il 16 aprile scorso nell’ambito dell’operazione ’Endgame’, insieme ad altre dieci persone. Per Spera è stata confermata l’ordinanza per lo spaccio di stupefacenti, mentre è stato annullato il provvedimento per l’accusa di estorsione. L’attività, coordinata dalle procure di Pistoia e Prato, è stata condotta dalla polizia di Stato e dalla guardia di finanza. L’indagine è stata poi divisa in due stralci, uno dei quali è passato alla competenza del tribunale di Prato. Il giudice delle indagini preliminari di Prato, nei giorni scorsi, per una serie di contestazioni legate alle intercettazioni, ha revocato la carcerazione per dieci persone, riducendo le limitazioni della libertà personale all’obbligo di domicilio e di firma. Il tribunale del riesame, invece, ha deciso che, per il troncone pistoiese dell’inchiesta, Spera e Yunie debbano restare in carcere.

Gli indagati, di nazionalità italiana e cinese, sono indiziati a vario titolo dei reati di estorsione continuata in concorso, associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo dell’attività di raccolta di giochi e scommesse, esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, falso in atto pubblico, false attestazioni in atti destinati autorità giudiziaria, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Le forze dell’ordine hanno eseguito sequestri di patrimoni ritenuti illeciti e di complessi aziendali, per un valore complessivo di due milioni di euro. Le indagini sono state acviate, agli inizi del 2022, dalla denuncia sporta da una coppia di imprenditori che gestivano due locali a Montecatini e Pieve a Nievole. I due dopo aver inizialmente accettato alcune richieste estorsive, esasperati e preoccupati per le continue minacce ed ulteriori pretese di denaro, avevano deciso di rivolgersi alla polizia di Stato, segnalando di essere vittime di estorsione. La procura della repubblica di Pistoia, dopo una prima fase delegata alla squadra mobile della questura, ha ritenuto opportuno avvalersi del contributo investigativo specialistico di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza. A sorpresa, il Gip di Prato ha attenuato in modo considerevole le misure cautelari attuate nei confronti di dieci degli indagati. L’attività delle forze dell’ordine resta comunque aperta.

Daniele Bernardini