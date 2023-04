Edificio comunale dismesso rinasce grazie a ’Insieme Spm’

Il Comune – riporta la determina comunale n° 231 del 4 aprile – è proprietario di un immobile in via Sano a Nievole, in passato adibito ad ambulatorio medico e poi usato da associazioni di volontariato per attività ricreative; da molti anni è inutilizzato e necessita di significativi interventi di manutenzione. All’ente è pervenuta dalla associazione Insieme Spm Onlus con sede in via Puglie 19 a Montecatini la richiesta di utilizzo gratuito per svolgervi la propria attività di supporto a famiglie e singoli in grave disagio sociale ed economico con interventi mirati nell’ambito della salute, delle necessità alimentari e del tempo libero. L’obiettivo è anche di avviare iniziative rivolte ai bambini e ai giovani per promuovere e stimolare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastico, attraverso attività extra-scolastiche e del tempo libero, sperimentando soluzioni innovative e integrative, sviluppando competenze e realizzazioni sportive, artistico-ricreative, scientifico-tecnologiche e a contrastare lo sviluppo di dipendenze e del fenomeno di bullismo con l’ausilio di docenti, psicologi, medici, ricercatori, artisti e giornalisti volontari dell’associazione.

Insieme Spm Onlus ha espressamente previsto nel proprio statuto l’assenza di fine di lucro e il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione. A fronte della richiesta di utilizzo gratuito, l’associazione ha dato la propria disponibilità al recupero e alla messa a norma dell’immobile, rendendolo nuovamente fruibile alla collettività. La giunta comunale ha accolto l’istanza accordando a Insieme Spm Onlus l’utilizzo dell’immobile di via Sano a seguito degli interventi di ristrutturazione e messa a norma. L’ente ha così dato mandato al funzionario responsabile del patrimonio immobiliare di stipulare il contratto di 9 anni. Sono a carico dell’associazione le manutenzioni ordinarie e straordinarie, in particolare la ristrutturazione e messa a norma degli impianti e l’acquisizione delle

dichiarazioni di conformità, oltre alle spese per i consumi di acqua, gas ed energia elettrica.