Ecco Miss Montecatini Trionfa Lucrezia Lunardi È lei la reginetta 2023

È Lucrezia Lunardi, di Vinci, la Miss Montecatini Terme 2023. A rappresentare la bellezza della città sarà una reginetta giovanissima, di soli 16 anni, studentessa al Liceo Linguistico di Empoli e che ha la grande passione per l’atletica leggera che pratica. L’edizione numero 15 del concorso si è chiusa alle Terme Tettuccio con un grande successo di pubblico. Dopo cinque edizioni in cui a trionfare erano state le bionde vince una ragazza mora e Lucrezia sarà per un anno testimonial delle campagne pubblicitarie di Gianni Gioielleria e delle Terme di Montecatini. Lucrezia ha preceduto Greta Arabelli, anche lei sedicenne, di Pescia giocatrice di pallavolo. Al terzo posto Giulia Bertuccelli di Empoli. Tutte hanno il sogno di lavorare nel mondo della moda. Altra vincitrice della serata è senz’altro la presentatrice Irene Casartelli, Miss Toscana 2012, che nel corso dei tre appuntamenti ha mostrato tutta la sua eleganza ed ironia e piena padronanza del palco. La serata è stata anche all’insegna della comicità con le incursioni di Andy Bellotti imitatore e trasformista, reduce dalle partecipazioni a programmi Rai come ‘Tale e quale show’. Ha dedicato l’interpretazione di ‘Meravigliosa creatura’ di Gianna Nannini a Rebecca Ricetti la miss Montecatini uscente che ha consegnato fascia e corona a Lucrezia Lunardi. Tanta energia nelle esibizioni dei giovani allievi del Centro Danza Artefact di Montecatini dirette da Melissa Monti. E’ ritornata sul palco anche Camilla Gammuto, con la sua voce e la sua carica, ha emozionato. Spazio anche per il giovane rapper montecatinese, Mois G, di soli 16 anni che fa musica da quattro, scrivendo da solo i pezzi del proprio repertorio. Sara Fortiguerra ha dato modo di mostrare il suo talento canoro eseguendo due pezzi celeberrimi: "O mio babbino caro" di Puccini e "Alleluja".

Molto frequentato l’angolo social windows curato dalla sommelier Alessandra Meoni e Omar Monti dove hanno raccolto le impressioni del pubblico del Tettuccio. A concludere lo show prima delle premiazioni, la sfilata di abiti da sposa proposta da "Atelier dei sogni" di cui Irene Casartelli è testimonial. Agli abiti sono stati abbinati i gioielli di Gianni Gioielleria e i bouquet creati dalla fiorista Mara di Montecatini Fiori. Anche tutti i bouquet delle Miss sono stati realizzati da Mara. Sono stati assegnati anche tre titoli satellite che permetteranno alle vincitrici di partecipare a Lucca Comics: Norah Mileti è Miss Eva Kant, Giulia Bertuccelli è Miss Occhi di Gatto e Erika Ianuario ha vinto Miss Fujiko. Prima della serata sfilata delle dieci finaliste per il centro di Montecatini.

E.Sa.