Ecco il calendario ippico 28 giorni di corse al Sesana

Dopo una lunga gestazione finalmente è diventato ufficiale il calendario ippico del 2024. Per il Sesana 28 giornate di corse per un montepremi ordinario di 982mila euro. Manca infatti il calendario dei gran premi. Per adesso è stato diramato solo quello di gennaio e febbraio. Ma su questo punto di vista non dovrebbero esserci sorprese con il Città di Montecatini la sera di Ferragosto. Vedremo poi la collocazione del Terme-Vivaldo Baldi per puledri di tre anni sulla strada del Derby e il Nello Bellei per i quattro anni. Alla fine dunque il Sesana è passato dai 24 convegni iniziali a 28. Bene, ma non benissimo. Perchè mal si comprende perchè Follonica con 27 giornate abbia premi al traguardo per un milione e centomila euro, oppure Cesena con lo stesso numero di riunioni del Sesana abbia uno stanziamento di un milione e 200mila, o Treviso di un milione e cento con soli 26 convegni. Tornando al nostro ippodromo confermata la partenza l’8 giugno in notturna. In questo mese si correrà tutti i sabato. Nove le riunioni a luglio con corse al mercoledì, come avveniva storicamente e il sabato. Sette le giornate di corse ad agosto e quattro a settembre, di cui due in notturna, mercoledì 4 e sabato 7, quando le luci si spegneranno in tutti gli ippodromi italiani. Tre convegni a ottobre, sempre di sabato e chiusura inconsueta il primo novembre. A ogni modo un deciso miglioramento rispetto alla prima bozza che era stata severamente criticata da tutti gli operatori e che penalizzava oltremodo non solo l’ippodromo del Sesana, considerato uno dei migliori nel nostro Paese, ma anche i tanti proprietari e allenatori che gravitano nella nostra zona. Alla fine in totale saranno 422 le corse ordinarie di galoppo, per un montepremi pari a 19.785.631 euro, mentre le corse ordinarie di trotto saranno 836, con un montepremi totale di 35.838.770.

"Un significativo passo avanti rispetto al passato, che consentirà a tutti gli operatori del settore di avere una programmazione certa per la prossima stagione", ha dichiarato il sottosegretario La Pietra, prima di sottolineare come il calendario preveda: "Un aumento dello stanziamento di base di circa un milione di euro, con un aumento della media dei premi a giornata, a fronte di una razionalizzazione delle giornate di corse, finalmente in linea con un nuovo indirizzo di valutazione degli ippodromi". "Nei prossimi giorni – ha concluso il sottosegretario –, si inizierà già a lavorare sul calendario 2025, così da dare agli operatori la prospettiva di medio periodo per realizzare gli investimenti".