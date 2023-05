Ecco come evitare di cadere nelle truffe

L’incidente e il falso carabiniere, la

fuga di gas, l’amico di famiglia inaspettatamente ritrovato. Sono alcuni dei tentativi di raggiro nei quali rimangono spesso vittime vittime gli anziani e i soggetti più deboli. Questo pomeriggio alle 16, nella sala conferenze di Banca di Pescia e Cascina in via Alberghi, si terrà un incontro aperto a tutti i cittadini e pensato per indicare come non cadere nelle truffe e scansare i malintenzionati.

Con Antonio Giusti direttore di Banca di Pescia e Cascina e Vincenzina Calderoni presidente di Fior di Mutua ci sarà il luogotenente Francesco Marraccini, comandante della stazione dei carabinieri di Pescia, che fornirà ai partecipanti consigli utili su come affrontare e combattere le strategie adottate dai malviventi per ottenere la fiducia delle vittime.

Nel corso dell’incontro odierno saranno illustrati modelli di comportamento da adottare per rimanere vigili e non fidarsi troppo facilmente di sconosciuti pronti invece a raggirare i più indifesi. Il finto incidente, l’amico del figlio, un rimborso inatteso, la lettura dei contatori sono espedienti che hanno spesso un unico obiettivo: la truffa.

