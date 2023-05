Ecco come cambierà il termalismo Il benessere al posto del "bicchiere" E c’è un finanziamento di 1,2 milioni

Si sono tenuti nella sala dell’ex Apt in viale Verdi i primi due incontri organizzati dal Comune di Montecatini dedicati alla progettazione del Piano strategico di sviluppo e marketing del turismo per la città, dal titolo "Destinazione Montecatini: Opportunità e Visione".

L’incontro si inserisce all’interno dell’iniziativa "Montecatini Terme, la città del Ben-Essere", il progetto in risposta all’avviso del Ministero del Turismo per la valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale con siti Unesco. Il progetto, sostenuto dal Ministero, ha come obiettivo facilitare ed indurre l’evoluzione da città termale a destinazione turistica del benessere, in linea con l’evoluzione della domanda turistica. Il finanziamento che riceverà la città è di 1,2 milioni di euro. La volontà è quella di sviluppare il Piano strategico di sviluppo e marketing turistico di Montecatini, che sarà lo strumento per disegnare e costruire, in modo partecipato con gli operatori turistici e commerciali, la nuova offerta di Montecatini seguendo il concetto di Wellness & Well-being destination, evolvendo dall’attuale posizionamento di destinazione termale classica e di città centrale per visitare altre destinazioni della Toscana. L’attuale posizionamento di Montecatini nel mercato turistico fa sì che stia vivendo un periodo di stagnazione, con una perdita di flussi e soprattutto di redditività per gli operatori turistici e commerciali. Il mercato del turismo del benessere sta vivendo, dopo la pandemia, una crescita considerevole, come conseguenza dei nuovi comportamenti sociali e l’incremento dell’interesse per la salute e per la cura di sé. Questo trend è evidente anche nell’emergenza di nuove modalità e tipologie di offerta wellness e well-being, che Montecatini dovrà sviluppare ed organizzare per rilanciare la sua proposta nel mercato nazionale ed internazionale. Per non perdere quote di mercato e per rimanere al passo con i competitor nazionali ed internazionali, tra cui le altre città che fanno parte del sito Unesco Great Spas of Europe, Montecatini deve reagire e adattarsi all’evoluzione della domanda, che va sempre più verso un turismo olistico, di well-being, outdoor, e simili, superando la concezione del turismo termale classico. Il Piano strategico, di cui è stata incaricato il Destination Manager Josep Ejarque della F Tourism & Marketing, porterà a definire il nuovo posizionamento e i prodotti turistici da sviluppare nell’ambito del well-being. Nelle prossime settimane seguiranno altri incontri con gli imprenditori cittadini, le categorie e tutti gli altri stake holders del territorio.