"È una liquidazione di tutti i beni termali"

"L’approvazione del concordato delle Terme, a maggioranza dei creditori, è un primo importante passo per la città per provare a salvare parte dell’immenso patrimonio che è stato messo in pericolo dalla Società Terme e da chi l’ha gestita nella sua storia. Sorprende però l’ottimismo del sindaco Luca Batoncinj e della Regione. Il concordato che verrà attuato, altro non è che una totale liquidazione di tutti i beni. Uno smembramento della società e delle sue professionalità".

Il Movimento Cinque Stelle critica il sindaco per le sue ultime dichiarazioni. "Il piano appena approvato – proseguono i grillini – è aleatorio, impossibile da attuare nelle sue proiezioni più ottimistiche e che avrà bisogno realisticamente di più anni di quelli concordati e maggiori ribassi rispetto ai valori inseriti inizialmente a bilancio. Il risultato sarà una società trasformata in una scatola vuota e liquidabile senza penare. Con Baroncini non si è cercato e non si è riusciti a salvare la società e la sua strategicità. Per la buona riuscita del piano di concordato, in modo che risulti anche utile alla città, serve un piano collettivo di indirizzo cittadino. Servirebbe fare sistema tra Regione, Comune e privati in modo da creare quella cornice utile e necessaria ad attrarre investimenti importanti. Tutto questo, nonostante il lavoro dei gruppi di opposizione e i voti espressi in consiglio comunale, non è mai stato messo in essere dall’amministrazione Baroncini per una precisa volontà politica. Oggi desta preoccupazione anche l’affidamento alla Croce Rossa delle Terme Redi. Una gestione che al momento non ha chiarito il proprio indirizzo verso i professionisti, che con le avevano un accordo di lavoro e che sembrerebbe intenzionata a non rinnovare o a farlo ad un ribasso inaccettabile. Come Movimento Cinque Stelle, speriamo ancora che si possa fare chiarezza sulle responsabilità di questo fallimento politico".