E’ stata ripulita la fontana in centro. Ma non si spengono le polemiche

Montecatini Terme, 21 agosto 2023 – E’ stata ripulita ieri mattina la fontana in piazza del Popolo, ridotta a discarica e riempita in poche ore con lattine, bottiglie sacchetti e cartacce. E anche l’intervento di ripulitura non ha spento la polemica sui social con l’amministrazione sotto accusa per essersi mossa soltanto dopo le diverse segnalazioni e commenti arrivate da Facebook.

Prima c’è stato un guasto all’impianto che ha costretto il gestore della fontana a chiudere l’acqua. E a quel punto sono bastate davvero poche ore e la fontana è diventato un enorme contenitore di rifiuti, con dentro di tutto un po’.

Ad alimentare la polemica anche alcuni vecchi post degli attuali amministratori quando erano all’opposizione e lamentavano appunto le cattive condizioni di manutenzione della fontana. Lo stesso è avvenuto con altri post riguardante la situazione dell’abbandono dei rifiuti.

Intanto sulla vicenda della fontana, e non solo, è intervenuto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Alessandro Sartoni. "Settimana di verifiche e di interventi - spiega – fatti o programmati, la scorsa per un paio di questioni che andavano affrontate. La prima, in pineta, ha previsto un intervento di Acque per tubature in perdita nella zona della “fontanina”, per cui si era notata costantemente una pozzanghera anche in piena estate.

La seconda invece ha riguardato Piazza del Popolo dove si è verificata la rottura di altra tubatura che alimenta la fontana realizzata nel 1926. I lavori di sistemazione sono sempre in capo al gestore del servizio idrico integrato. Per effettuare le verifiche del caso è stato chiuso l’impianto che la alimenta, e anche a causa di ciò la vasca si è progressivamente asciugata mettendo in evidenza la stupida maleducazione di chi, per carenza di senso civico e rispetto della cosa pubblica, la usa come cestino della spazzatura. Nella mattinata di domenica personale dell’Ente ha provveduto ad una sommaria pulizia dai rifiuti ed alla riaccensione, restando inteso che nel giro di pochi giorni dovrà nuovamente essere oggetto di spengimento, pulizia e nuovo riempimento a seguito dell’esecuzione dell’intervento manutentivo da realizzare. Si invita nuovamente la cittadinanza, stanziale od ospite, ad usare un maggior rispetto verso la cosa pubblica".