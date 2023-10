È morto l’ex consigliere comunale Francesco Magrini: aveva 63 anni

La comunità chiesinese piange la prematura scomparsa di Francesco Magrini a soli 63 anni. In passato aveva ricoperto diversi ruoli amministrativi. Era stato consigliere comunale per il centrosinistra e assessore. Aveva fatto parte nel quinquennio 1999-2004 della giunta guidata da Osvaldo Arbi nel suo secondo mandato. Magrini era stato nominato assessore al turismo, attività produttive, sport e tempo libero. L’amministrazione comunale di Chiesina Uzzanese lo ha ricordato con un post sulla pagina Facebook dell’ente "Dopo una breve malattia è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Francesco Magrini. Francesco è stato un chiesinese da sempre impegnato, rivestendo anche il ruolo di consigliere ed assessore comunale, nel mondo dello sport, dell’associazionismo e del sociale. In prima linea per il suo Molin Nuovo e per il circolo Il sindaco e l’amministrazione comunale vuole ringraziare un compaesano che ha dedicato il suo tempo per la comunità manifestando il cordoglio di tutta la popolazione e la vicinanza ad Antonella, ai figli Samuele, Martina e Giulia, al fratello Massimo e a tutta la famiglia. Ci impegneremo per mantenere vivo il suo ricordo nei luoghi che gli sono stati più cari". Francesco Magrini era molto impegnato nel volontariato ed era un grande appassionato di podismo. Da questo nel 2010 aveva creato la Camminata per Aila, acronimo dell’Associazione Italiana Lafora, una malattia rara. All’epoca i casi in Italia erano poco più di una ventina ed uno era appunto a Chiesina. Scopo della Camminata contribuire a raccogliere fondi per la ricerca su questa malattia. Da allora la manifestazione, organizzata dal circolo Rcs Molin Nuovo e dal gruppo podistico Ponte Buggianese è diventata un appuntamento imperdibile. Tanti i messaggi di cordoglio. Tra questi anche quello di Montecatini Marathon: "Sarai sempre nei nostri cuori". I funerali oggi alle 14.30 nella chiesa di Torricchio.