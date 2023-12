E Matteo lancia Baroncini: "Sarà il nostro candidato"

"A Montecatini, con il sindaco uscente Luca Baroncini, puntiamo già al terzo mandato". Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, con questa battuta pronunciata ieri alla stazione nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto per la riqualificazione dell’infrastruttura, di fatto ha ufficialmente battezzato la candidatura del sindaco uscente Luca Baroncini alle prossime amministrative.

"Squadra che vince non si cambia – ha detto il ministro della Lega, riferendosi agli alleati del centrodestra –: dopo cinque anni di buona amministrazione la candidatura verrà replicata". Salvini, poi, si sofferma sul problema della sicurezza: "La nostra attenzione è focalizzata su questo territorio, sappiamo che ci sono tanti problemi, troppi stranieri, poca sicurezza anche nelle stazioni. Con Rfi stiamo programmando un sistema di controllo e presenza costante. Presto stanzieremo un buon numero di personale che dovrò vigilare proprio nelle stazioni, affinché le persone possano tornare a sentirsi tranquille".

A proposito della riqualificazione del piazzale e della stazione di pregiata architettura razionalista, il ministro ha dichiarato: "Per noi Montecatini è strategica e la stazione di piazza Italia deve rinascere. Esattamente come la città. Stiamo lavorando di concerto con il primo cittadino affinché torni a essere la città termale di un tempo, bella ed elegante. Questo intervento strutturale ve lo siete meritato e arriva anche grazie all’impegno e alla passione del sindaco Baroncini".

Soddisfatto anche il presidente della Regione Eugenio Giani: "Il dialogo e il lavoro portati avanti con Rfi stanno dando i frutti sperati – le sue parole –; il raddoppio ferroviario è realtà. Sono orgoglioso di questo. Montecatini merita di risorgere. Abbiamo già stanziato l’impegno di spesa per l’acquisto del Tettuccio, mancano gli ultimi passaggi e potremo programmare anche l’atteso restauro. Diventerà un polo culturale e artistico di spessore". Emozionato Baroncini: "Venti anni fa ho cominciato a votare e il degrado della stazione di piazza Italia e della fontana del Mazzoni era già un argomento caldo – racconta –; finalmente, siamo arrivati ad annnciare una ristrutturazione straordinaria, che cambierà il volto della città. Sono orgoglioso che questo sogno si realizzi sotto il mio mandato. Ringrazio Rfi, il ministro Salvini e tutti coloro che hanno collaborato con noi in questa fase di progettazione. Adesso partirà il bando. Ringrazio anche il club Lions Montecatini che ha investito per ristrutturare in parte la fontana. Montecatini tornerà a splendere".

Giovanna La Porta