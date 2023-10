"È di moda il mio futuro". Il mondo del lavoro parla agli studenti. La dedica a Marilyn

Marilyn Monroe musa ispiratrice per la moda a Monsummano. È all’iconica diva che è dedicata la settima edizione del progetto “È di moda il mio futuro“ rivolto ai ragazzi delle scuole delle province di Pistoia, Prato e Lucca, promosso dalla sezione Sistema Moda di Confindustria Toscana Nord insieme ai Comuni di Monsummano e Prato e alle province di Prato e Pistoia. A lanciare ieri la nuova edizione è stata proprio Confindustria che per quest’anno prevede anche alcune novità per gli studenti delle scuole, all’interno del concorso, come visite aziendali, laboratori, incontri, webinar e concorsi per far conoscere ai giovani il tessile-abbigliamento e il calzaturiero.

"Da ottobre fino a maggio 2024 – fanno sapere dall’associazione degli industriali – ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio di riferimento di Confindustria Toscana Nord, ma in qualche caso anche oltre i suoi confini, potranno essere coinvolti in attività molteplici: visite in aziende del tessile, dell’abbigliamento e del calzaturiero, laboratori didattici, incontri in presenza o da remoto con esperti, imprenditori, studenti più grandi e giovani lavoratori, webinar e brevi seminari in presenza, concorsi che a loro volta includono attività formative di varia natura propedeutiche al lavoro dei ragazzi. Per tutte le iniziative in programma sono le scuole stesse, raggiunte in questi giorni da comunicazioni di Confindustria Toscana Nord, a scegliere di iscrivere proprie classi alle attività del progetto. Unica parziale eccezione l’incontro che si terrà, in una data ancora da definire, nella sede di Prato di Confindustria Toscana Nord, incentrato sull’orientamento dei ragazzi di seconda e terza media, prossimi quindi alla scelta della scuola superiore: a questo evento sono ammessi i familiari, che potranno iscriversi anche autonomamente oltre che attraverso le scuole".

Lo scorso anno il progetto fu incentrato alla realizzazione di una scarpa ispirata al personaggio di Ives Montand, lo chansonnier nativo di Monsummano (al secolo Ivo Livi) e naturalizzato francese. Durante la cerimonia di premiazione, lo scorso maggio all’ex teatro Giuseppe Giusti di Monsummano che è stato intitolato da alcuni anni allo stesso Montand fu ventilata l’ipotesi di prevedere per questa nuova settima edizione del concorso, un soggetto femminile a cui ispirarsi. La promessa è stata mantenuta ed è ricaduta su Marilyn Monroe, che ha lavorato nello spettacolo con lo stesso Ives Montand. "Se il nostro progetto “È di moda il mio futuro“ nacque con l’intento di avvicinare scuola e mondo del lavoro e di restituire la reale idea di cosa sia lavorare in un calzaturificio – ha detto il coordinatore del gruppo cuoio e calzature della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord, Rodolfo Checcucci – adesso lo si può considerare un appuntamento costante, che di anno in anno si arricchisce di suggestioni e nuove iniziative: ci dà sempre grande soddisfazione".

Arianna Fisicaro