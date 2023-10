Due quadri della pittrice Enza Di Pentima regalati al Comune

Con una cerimonia che si è tenuta all’interno della sala consiliare, Rossella Falciati ha donato al Comune di Larciano due quadri, realizzati e firmati dalla nota pittrice Enza Di Pentima che per quasi 40 anni ha vissuto proprio a Larciano. La pittrice è deceduta nel luglio del 2007, all’età di ottantadue anni. Rossella Falciati, che per molti anni ha assistito e curato sotto ogni aspetto la pittrice, ha ricevuto come erede testamentaria tutti i lavori artistici (quadri, sculture, scritti) realizzati dalla pittrice. Era nato un bellissimo e intenso rapporto di amicizia e di affetto tra le due persone. Insieme al marito Lauro Tarabusi, in questi anni ha lavorato intensamente cercando di dare un ordine ai lavori ricevuti e ricostruire grazie ad un archivio ricco di articoli, mostre fatte e testimonianze sulla vita artistica di Enza Di Pentima. Con questa donazione Rossella Falciati soddisfa una volontà della pittrice, espressa in vita, quando chiedeva di mantenere viva la sua memoria tra la gente di Larciano dove ha vissuto molto bene. A ricevere i due quadri sono intervenuti la sindaca di Larciano Lisa Amidei insieme agli assessori Sara Sostegni e Davide Castani. La prima opera è intitolata “La mia casa tra i papaveri“. È dipinta in olio su tavola, Dimensioni centimetri 78 per 118 . Realizzato nel 2001. Il secondo lavoro è intitolato “L’Oriente“, risale al 2001 e ha le stesse dimensioni del primo. I due quadri troveranno quasi sicuramente fissa dimora nelle pareti della sala consigliare, all’interno del Palazzo comunale.

"I suoi due quadri diventeranno delle testimonianze visive per i nostri abitanti e per le generazioni future, della presenza a Larciano di una nota e brava artista - ha detto la sindaca Amidei -. Ha esposto in Italia e all’estero, ottenendo molti riconoscimenti prestigiosi. Nei suoi viaggi in Italia e all’estero ha conosciuto e frequentato altri artisti con i quali ha scambiato opinioni ed esperienze. Tra le esperienze più significative vi è l’incontro con i maestri Giorgio Morandi, Giorgio De Chirico, con il quale spesso si ritrova a discorrere d’arte nei caffè di Montecatini Terme, e Renato Guttuso. Durante i suoi soggiorni parigini ha conosciuto Pablo Picasso e Marc Chagall.

m.m.