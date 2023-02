Due corsi ’Job tools’ al Sismondi Gli studenti si preparano al futuro

Gli studenti delle classi 5ASC e 3ASC (indirizzo servizi commerciali) dell’istituto Sismondi-Pacinotti stanno partecipando con entusiasmo a una interessante formazione in vista del loro prossimo ingresso nel mondo del lavoro. Per rispondere al desiderio dei ragazzi di avvicinarsi al loro futuro professionale sempre più preparati, le docenti Giulia Benelli e Sonia Capecchi hanno offerto loro queste possibilità di formazione personale e lavorativa realizzate dall’Azienda Gi Group. In particolare la quinta sta affrontando temi legati alla redazione del curriculum vitae, con i corsi "Job tools: come costruire un cv efficace" e "Job tools: come preparare un colloquio di lavoro efficace". Durante i corsi, gli allievi sono aiutati a capire cosa fare per prepararsi al meglio a un colloquio di lavoro sia individuale che di gruppo, attraverso simulazioni realistiche.

Gli alunni della 3ASC stanno invece affrontando un percorso di analisi del personal branding, ovvero a usare i social network come strumento professionale. Al termine dei corsi con valenza di Pcto, i ragazzi riceveranno un attestato di partecipazione, spendibile nel loro futuro occupazionale.

L’indirizzo servizi commerciali del Sismondi-Pacinotti offre un gran numero di sbocchi professionali, grazie ai percorsi Design della comunicazione visiva e pubblicitaria e Turismo accessibile e sostenibile, accoglienza ed eventi.