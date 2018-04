Montecatini, 17 aprile 2018 - Otto cittadini nigeriani, sette uomini e una donna, tutti residenti in provincia di Pistoia, a Montecatini Terme e Pescia, sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sei degli arresti sono stati fermati in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip del Tribunale di Pistoia a conclusione delle indagini svolte dalla squadra mobile pistoiese, supportate da intercettazioni telefoniche e servizi di osservazione sul territori. Gli altri due nigeriani sono stati arrestati in flagranza di reato, durante una perquisizione eseguita in via Boccaccio a Montecatini Terme, poiché trovati in possesso di 2,3 kg di marijuana già confezionata in piccoli pacchetti e pronta per essere spacciata. L'operazione denominata 'Black spring' ha consentito di individuare una rete di spacciatori che operava nel Pistoiese nel periodo compreso tra marzo e luglio del 2017. Questa mattina all'esecuzione delle misure cautelari hanno collaborato anche il personale dei commissariati di pubblica sicurezza di Montecatini Terme e di Pescia, del reparto prevenzione crimine 'Toscana' e le unità cinofile antidroga di Firenze e Roma.