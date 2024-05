Droga dietro alla sparatoria. Cinque condanne in abbreviato

Traffico di droga, rapina, estorsione, lesioni personali e detenzione illegale di armi. Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Pistoia Luca Gaspari ha condannato a vario titolo per questi reati cinque persone. L’attività investigativa dei carabinieri, coordinata dalla procura, iniziò dopo che, il 13 novembre del 2022, due chiamate al numero di emergenza 112 avevano segnalato urla e colpi di arma da fuoco provenienti da uno stabile in via Lima, in località Anchione, a Ponte Buggianese. Helton Hila ha ricevuto una pena di 7 anni e 4 mesi, Antonela Soja di 5 anni, Hassan Karime di 7 anni, Lodowik Kola 5 anni e Arden Meciti di 5 anni e 4 mesi.

Al pronto soccorso dell’ospedale di Pescia, i carabinieri identificarono Hassan Karime, soggetto ferito dall’arma da fuoco, e i suoi accompagnatori, Aziz Jarmouni e Yassine Karime. Gli ultimi due hanno riferito ai carabinieri che, quella sera, in via Lima si erano presentati tre soggetti, in cerca di Hassan Karime. Una volta all’interno dell’abitazione uno di loro aveva sparato al marocchino, ferendolo. Hassan Karime, sentito dai carabinieri, ha confermato tutto. Il marocchino ha riconosciuto due degli aggressori: Lodovik Kola, che ha sparato il colpo, ed Elson Zhala. L’attività investigativa indica in un mancato pagamento da parte di Hassan, verosimilmente in seguito a un’attività di spaccio svolta per il gruppo di albanesi, il motivo dell’aggressione.

In base agli accertamenti dei carabinieri, Antonela Soja avrebbe istigato gli altri a compiere l’aggressione con l’utilizzo della pistola. Il soggetto identificato quale mandante della sparatoria fu arrestato ai confini con l’Austria, perché trovato in possesso di 11 chili di cocaina (per un valore sul mercato di circa due milioni e 650mila euro), acquistata in Belgio e occultata all’interno dell’auto.

L’attività per arrivare agli arresti, compiuta alla fine del 2023, è stata complessa. Sei furono le misure cautelari, in carcere e ai domiciliari, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e tentato omicidio, tutti nei confronti di soggetti di origine albanese, nonché al sequestro di una pistola, di vario materiale telematico e al sequestro preventivo di un’auto, verosimilmente utilizzata per il trasporto della droga e la fuga dei malviventi in seguito alla sparatoria. Lo spessore del traffico di stupefacenti era senza dubbio notevole, anche a livello internazionale.

