Dopo la pandemia un altro duro colpo

Irina Il’ienkova è arrivata in Italia quando era una ragazzina, aveva 15 anni. Oggi ha un’agenzia che si occupa di scambi turistici fra Italia e la Russia. Iniziamo la nostra conversazione proprio sul versante turistico-economico. "Dopo due anni di pandemia, proprio adesso che si sta finalmente uscendo da questo periodo, precipitare in un conflitto a pochi passi da noi sarebbe un gravissimo colpo all’economia italiana e in particolare a quella montecatinese. Il mercato dell’ex Unione Sovietica è un bacino importante per il nostro termalismo e non solo. Il turista che arriva qui è un ospite che spende, vuol mangiar bene, fa shopping nelle boutique. Anche eventuali sanzioni potrebbero avere ripercussioni negative. Figuriamoci una guerra. Questo conflitto mi sembra davvero assurdo. Frutto di megalomania e interessi personali. Però le prime ripercussioni già si vedono. Io sono di origine ucraina, ma ovviamente ho molti clienti russi. E in alcuni ho già notato imbarazzo e freddezza. Ripeto mi sembra tutto assurdo". La manager poi lascia il posto ai timori e alle paure da madre. "Spero -dice Irina – che tutto si risolva in maniera pacifica. Quando comincia una guerra è come l’inizio di un incendio. Non si sa se si spenge subito oppure se brucerà tutto. Il rischio è che s’inneschi un conflitto che potrebbe avere conseguenze inimmaginabili". Irina è stata quattro anni fa in Ucraina: "Nel centro di Kiev - spiega - c’è una sorta di muro dove sono ricordati tutte le vittime della rivoluzione del 2014. C’è sempre qualche familiare che ti racconta la storia di un figlio o di un fratello morto. Un conto è sapere che ci sono stati un numero di caduti, un altro sentire le loro storie di ragazzi che sono morti nel pieno della loro vita. Del resto, anche se in forma strisciante i combattimenti negli ultimi ...